15 июля 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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15 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 18.07 по 24.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|18.07.2022
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Май 2022
|18.07.2022
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Июнь 2022
|19.07.2022
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Май 2022
|19.07.2022
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Июнь 2022
|19.07.2022
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Май 2022
|19.07.2022
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Июнь 2022
|19.07.2022
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Май 2022
|19.07.2022
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Июнь 2022
|20.07.2022
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Июнь 2022
|20.07.2022
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Июнь 2022
|20.07.2022
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Май 2022
|20.07.2022
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Май 2022
|20.07.2022
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Июнь 2022
|20.07.2022
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Июнь 2022
|20.07.2022
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Июнь 2022
|20.07.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 09 по 15 июля
|21.07.2022
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Июль 2022
|21.07.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 10 по 16 июля
|21.07.2022
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Июль 2022
|21.07.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 03 по 09 июля
|21.07.2022
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июль 2022
|21.07.2022
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Июнь 2022
|22.07.2022
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Июнь 2022
|22.07.2022
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Май 2022
|22.07.2022
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Июль 2022
Это автоматическое сообщение.
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