ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июля в размере 57,8323 руб.

15 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8323 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,45 коп.

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В течение ближайшей недели с 18.07 по 24.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Иностранные банки не смогут выйти из активов в России до тех пор, пока "дочки" российских кредитных организаций за рубежом лишены возможности нормально функционировать. "У наших госбанков, которые находятся под санкциями, и вообще у наших банков под санкциями возникли... "У наших госбанков, которые находятся под санкциями, и вообще у наших банков под санкциями возникли... читать дальше

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Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил журналистам, что власти вернутся к рассмотрению вопроса о необходимости докапитализации банковской системы РФ к концу текущего года или в начале следующего после получения данных отчётности за 3-й квартал и по итогам... читать дальше

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В понедельник, 18 июля, в Японии праздник - День моря. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Объем промышленного производства в США в июне снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Bloomberg и Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%. В мае, согласно... В мае, согласно... читать дальше

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Многодетным семьям расширили возможности получения выплат на погашение ипотеки, сообщили в пресс-службе оператора программы ДОМ.РФ. "Выплату в размере до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки теперь смогут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился... "Выплату в размере до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки теперь смогут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16 по 22 июля ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16 по 22 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 123 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16 по 22 июля ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16 по 22 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Аэропорт "Внуково" в 2022 году ожидает падения пассажиропотока на 22-28% относительно прошлого года, следует из слов заместитель гендиректора по коммерции аэропорта Антона Кузнецова. "Прогнозировать сейчас очень сложно, потому что много неизвестных впереди, но мы в... "Прогнозировать сейчас очень сложно, потому что много неизвестных впереди, но мы в... читать дальше

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5 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-255 на 7 млрд 688,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3162,2 (-67,97) руб./грамм; на серебро - 34,88 (-0,62) руб./грамм; на платину - 1545,12 (-30,07) руб./грамм; на палладий - 3564,37 (-211,59) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В июне розничные продажи в США увеличились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Минторг страны. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,9%. Респонденты Trading Economics прогнозировали увеличение розничных продаж на... Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,9%. Респонденты Trading Economics прогнозировали увеличение розничных продаж на... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,48/67,08 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи упал...

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Карты платежной системы "Мир" для оплаты покупок начали принимать в Южной Корее, следует из информации на официальном сайте платежной системы. "В настоящее время на территории Южной Кореи можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card", -... "В настоящее время на территории Южной Кореи можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card", -... читать дальше

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