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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 16 июля в размере 57,8851 руб.
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15 июля 2022 года 15:59
ЦБ РФ установил курс евро с 16 июля в размере 57,8851 руб.
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15 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8851 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 45,81 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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