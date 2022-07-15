15 июля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Май 2022
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Июнь 2022
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Июнь 2022
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Июль 2022
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Июнь 2022
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Май 2022
|16:15
|Промышленное производство в США
|Июнь 2022
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июль 2022
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Май 2022
Это автоматическое сообщение.
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15 июля 2022 года 11:23
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Московский кредитный банк" на уровне ruA+, прогноз по рейтингу - "стабильный".
Как говорится в сообщении банка, рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных... читать дальше
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15 июля 2022 года 11:12
Китайская BYD Co. Ltd., ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в стране, прогнозирует чистую прибыль в 1- полугодии 2022 года в размере от 2,8 млрд юаней ($414,4 млн) до 3,6 млрд юаней. Годом ранее BYD зафиксировала чистую прибыль в 1,17 млрд юаней.... читать дальше
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15 июля 2022 года 11:03
Объем денежной базы в узком определении в России на 8 июля составил 14 трлн 281,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 1 июля денежная база в России равнялась 14 трлн 168,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,79%, или на 112,6 млрд... читать дальше
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15 июля 2022 года 10:56
Европа обогнала Азию и стала крупнейшим покупателем американской нефти, сообщает агентство Bloomberg.
В январе-мае Европа закупила 213,1 млн баррелей нефти, Азия - 191,1 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства торговли США. Последний раз такая ситуация в... читать дальше
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15 июля 2022 года 10:49
Полиметаллический холдинг "Селигдар" планирует к 2030 году выйти на производство 20 тонн золота и 14-16 тыс. тонн олова в год, следует из презентации компании ко Дню инвестора.
Это подразумевает рост производства по отношению к 2021 году почти в 3 раза по золоту и в 5-6... читать дальше
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15 июля 2022 года 10:41
Аналитики Bank of America снизили целевой показатель фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец текущего года до 3600 пунктов с 4500 пунктов, ссылаясь на ожидания рецессии в американской экономике.
Это самый низкий прогноз среди экспертов Уолл-стрит, отмечает... читать дальше
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15 июля 2022 года 10:34
В России на винном рынке наибольшие темпы роста в июне показали продажи шампанских и игристых вин. В прошлом месяце россияне купили 1,4 млн дал этих напитков, что на 10,1% больше, чем годом ранее, в 1-м полугодии - 8,1 млн дал (на 6,3% больше). Продажи тихих вин в июне выросли... читать дальше
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15 июля 2022 года 10:25
Международное рейтинговое агентство Moody''s предупредило правительство Белоруссии, что считает дефолтом выплату внешнего долга в национальной валюте.
"Выплата валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт", - говорится в сообщении... читать дальше
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15 июля 2022 года 10:18
Доллар США и евро растут на "Московской бирже", Рубль дешевеет к бивалютной корзине на старте торгов последнего дня недели.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,3-58,79 руб. По итогам второй минуты торгов курс составил 58,74 руб. (+44 коп. к уровню... читать дальше
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15 июля 2022 года 10:12
Россия снимает ограничения на пересечение границы, введенные в связи с распространением COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.
"По итогам состоявшегося обсуждения оперативным... читать дальше
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15 июля 2022 года 10:05
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,77/70,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи...
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15 июля 2022 года 10:04
Сегодняшние торги российский рынок акций начал ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,6-0,8%. Поддержку рынку оказывает подросшая нефть.
Вчера Фондовые рынки Европы завершили торги в минусе.
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500... читать дальше
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15 июля 2022 года 09:59
Росавиация в 24-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 24 июля.
По-прежнему ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту, говорится в...
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15 июля 2022 года 09:54
В июне объем розничных продаж в Китае увеличился на 3,1% относительно июня прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Эксперты в среднем ожидали, что показатель не изменится, отмечает Trading Economics. В мае он упал на... читать дальше
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15 июля 2022 года 09:51
Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер выступает за повышение базовой процентной ставки Федрезервом на 75 базисных пунктов (б.п.) на заседании 26-27 июля.
При этом он признает, что экономические статданные, которые будут... читать дальше
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15 июля 2022 года 09:45
Продажи автомобилей в Европейском союзе в июне снизились на 15,4% относительно того же периода 2021 года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).
Падение продолжается десятый месяц подряд на фоне сохраняющегося глобального... читать дальше
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