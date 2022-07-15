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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,2568 руб., евро - 58,3432 руб.
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ГЛАВНОЕ
Дефляция в России в июне составила 0,35%
В июне потребительские цены снизились на 0,35% после роста на 0,12% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 15,9%. Последний раз месячная дефляция была зафиксирована в сентябре 2020 года
 
Автоконцерны просят продлить специнвестконтракты
Руководители российских автоконцернов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным на ПМЭФ-2022 в июне просили продлить их действующие специнвестконтракты (СПИКи) на срок от двух до пяти лет, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. На...
 
Процедуру добровольного закрытия бизнеса правительство предлагает упростить
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об упрощении процедуры закрытия недействующих малых и средних предприятий (МСП): для этого будет достаточного одного заявления в налоговый орган. Изменения позволят владельцам недействующих компаний...
 
Банки не спешат увеличивать карточные лимиты
В июне банки выдали 1,66 млн кредитных карт общим лимитом 114,69 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился "Коммерсант". Это и в количественном, и в денежном выражении на 14% больше, чем месяцем ранее....
 
15 июля 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,2568 руб., евро - 58,3432 руб.

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15 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 58,2568 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,54 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 58,3432 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,70 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
15 июля 2022 года 11:23
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Московского кредитного банка", прогноз - "стабильный"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Московский кредитный банк" на уровне ruA+, прогноз по рейтингу - "стабильный".

Как говорится в сообщении банка, рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных...    читать дальше
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15 июля 2022 года 11:12
Китайская BYD прогнозирует рост полугодовой чистой прибыли более чем в 2 раза в годовом выражении
Китайская BYD Co. Ltd., ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в стране, прогнозирует чистую прибыль в 1- полугодии 2022 года в размере от 2,8 млрд юаней ($414,4 млн) до 3,6 млрд юаней. Годом ранее BYD зафиксировала чистую прибыль в 1,17 млрд юаней....    читать дальше
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15 июля 2022 года 11:03
Денежная база в России выросла за неделю на 112,6 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 8 июля составил 14 трлн 281,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 1 июля денежная база в России равнялась 14 трлн 168,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,79%, или на 112,6 млрд...    читать дальше
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15 июля 2022 года 10:56
Европа стала крупнейшим покупателем американской нефти, обогнав Азию
Европа обогнала Азию и стала крупнейшим покупателем американской нефти, сообщает агентство Bloomberg.

В январе-мае Европа закупила 213,1 млн баррелей нефти, Азия - 191,1 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства торговли США. Последний раз такая ситуация в...    читать дальше
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15 июля 2022 года 10:49
К 2030 году "Селигдар" намерен выйти на производство 20 т золота и 14-16 тыс. т олова в год
Полиметаллический холдинг "Селигдар" планирует к 2030 году выйти на производство 20 тонн золота и 14-16 тыс. тонн олова в год, следует из презентации компании ко Дню инвестора.

Это подразумевает рост производства по отношению к 2021 году почти в 3 раза по золоту и в 5-6...    читать дальше
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15 июля 2022 года 10:41
Bank of America снизил прогноз для S&P 500 на этот год до 3600 пунктов
Аналитики Bank of America снизили целевой показатель фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец текущего года до 3600 пунктов с 4500 пунктов, ссылаясь на ожидания рецессии в американской экономике.

Это самый низкий прогноз среди экспертов Уолл-стрит, отмечает...    читать дальше
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15 июля 2022 года 10:34
В июне наибольшие темпы роста на винном рынке РФ показали продажи шампанских и игристых вин
В России на винном рынке наибольшие темпы роста в июне показали продажи шампанских и игристых вин. В прошлом месяце россияне купили 1,4 млн дал этих напитков, что на 10,1% больше, чем годом ранее, в 1-м полугодии - 8,1 млн дал (на 6,3% больше). Продажи тихих вин в июне выросли...    читать дальше
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15 июля 2022 года 10:25
Moody''s считает дефолтом выплату внешдолга Белоруссии в нацвалюте
Международное рейтинговое агентство Moody''s предупредило правительство Белоруссии, что считает дефолтом выплату внешнего долга в национальной валюте.

"Выплата валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт", - говорится в сообщении...    читать дальше
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15 июля 2022 года 10:18
Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже"
Доллар США и евро растут на "Московской бирже", Рубль дешевеет к бивалютной корзине на старте торгов последнего дня недели.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,3-58,79 руб. По итогам второй минуты торгов курс составил 58,74 руб. (+44 коп. к уровню...    читать дальше
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15 июля 2022 года 10:12
РФ снимает ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID-19
Россия снимает ограничения на пересечение границы, введенные в связи с распространением COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.

"По итогам состоявшегося обсуждения оперативным...    читать дальше
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15 июля 2022 года 10:05
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 58,77/70,95 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,77/70,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи...
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15 июля 2022 года 10:04
Рынок акций РФ открылся ростом индексов в пределах процента
Сегодняшние торги российский рынок акций начал ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,6-0,8%. Поддержку рынку оказывает подросшая нефть.

Вчера Фондовые рынки Европы завершили торги в минусе.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500...    читать дальше
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15 июля 2022 года 09:59
Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в южные аэропорты
Росавиация в 24-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 24 июля.

По-прежнему ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту, говорится в...
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15 июля 2022 года 09:54
В июне розничные продажи в Китае выросли на 3,1%
В июне объем розничных продаж в Китае увеличился на 3,1% относительно июня прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Эксперты в среднем ожидали, что показатель не изменится, отмечает Trading Economics. В мае он упал на...    читать дальше
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15 июля 2022 года 09:51
Член совета управляющих ФРС Уоллер поддерживает повышение ставки ФРС еще на 75 б.п.
Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер выступает за повышение базовой процентной ставки Федрезервом на 75 базисных пунктов (б.п.) на заседании 26-27 июля.

При этом он признает, что экономические статданные, которые будут...    читать дальше
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15 июля 2022 года 09:45
Темпы снижения продаж новых автомобилей в Европе в июне ускорились до 15,4%
Продажи автомобилей в Европейском союзе в июне снизились на 15,4% относительно того же периода 2021 года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Падение продолжается десятый месяц подряд на фоне сохраняющегося глобального...    читать дальше
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