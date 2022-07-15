ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,2568 руб., евро - 58,3432 руб.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Московский кредитный банк" на уровне ruA+, прогноз по рейтингу - "стабильный".

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Объем денежной базы в узком определении в России на 8 июля составил 14 трлн 281,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

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Полиметаллический холдинг "Селигдар" планирует к 2030 году выйти на производство 20 тонн золота и 14-16 тыс. тонн олова в год, следует из презентации компании ко Дню инвестора.

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Аналитики Bank of America снизили целевой показатель фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец текущего года до 3600 пунктов с 4500 пунктов, ссылаясь на ожидания рецессии в американской экономике.

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Международное рейтинговое агентство Moody''s предупредило правительство Белоруссии, что считает дефолтом выплату внешнего долга в национальной валюте.

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Доллар США и евро растут на "Московской бирже", Рубль дешевеет к бивалютной корзине на старте торгов последнего дня недели.

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Россия снимает ограничения на пересечение границы, введенные в связи с распространением COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,77/70,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи...

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Сегодняшние торги российский рынок акций начал ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,6-0,8%. Поддержку рынку оказывает подросшая нефть.

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Росавиация в 24-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 24 июля.

По-прежнему ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту, говорится в...