Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 58,3521 руб.

Минимальный курс евро составил 57,7525 руб., максимальный - 58,8375 руб. Было заключено 18602 сделки. Объем торгов составил 46719,27 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,75 руб. за евро.

14 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5323 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,3521 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 37143,055 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 385,771 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2129 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,2713 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,7125 руб., максимальный - 58,655 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,7125 руб., максимальный - 58,655 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5323 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,3521 руб. Минимальный курс евро составил 57,7525 руб., максимальный - 58,8375 руб. Было заключено 18602... Минимальный курс евро составил 57,7525 руб., максимальный - 58,8375 руб. Было заключено 18602... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 835 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6359 руб. Минимальный курс юаня составил 8,5415 руб., максимальный - 8,739 руб. Было заключено 28574 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,5415 руб., максимальный - 8,739 руб. Было заключено 28574 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вслед за мировыми площадками, где преобладает пессимизм из-за опасений относительно ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Индекс МосБиржи просел в район поддержки 2060 пунктов после локального коррекционного отскока выше 2100... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, расширяющих льготы для IT-компаний. Теперь воспользоваться льготным налоговым режимом, предусматривающим нулевую ставку налога на прибыль до 31 декабря 2024 года и снижение ставки страховых... Теперь воспользоваться льготным налоговым режимом, предусматривающим нулевую ставку налога на прибыль до 31 декабря 2024 года и снижение ставки страховых... читать дальше

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Индия в июне 2022 года импортировала золото на $2,741 млрд, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны. Это в 2,2 раза меньше, чем в мае, когда импорт был больше обычного, но в 2,8 раза больше, чем в июне прошлого года и полностью соответствует... читать дальше

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Порог контроля за финансовыми сделками со стороны Росфинмониторинга повышен с 600 тыс. до 1 млн рублей, соответствующий закон, подписанный президентом РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, одновременно с 3 млн до 5 млн... Согласно закону, одновременно с 3 млн до 5 млн... читать дальше

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Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) по итогам 2022 года увеличатся на 3% и превысят $4,5 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc. В 2021 году они повысились на 10,1% - до $4,4 трлн. Таким образом, темпы подъема в этом году замедлятся, в... Таким образом, темпы подъема в этом году замедлятся, в... читать дальше

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Цены на нефть упали до минимумов с начала российской военной операции на территории Украины. Цена Brent опускалась в ходе торгов ниже отметки в $95 за баррель. В марте она поднималась выше $139 за баррель из-за опасений, что санкции в отношении России в связи с... Цена Brent опускалась в ходе торгов ниже отметки в $95 за баррель. В марте она поднималась выше $139 за баррель из-за опасений, что санкции в отношении России в связи с... читать дальше

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В Госдуму внесен проект закона о полномочиях Банка России по контролю за переходом финорганизаций РФ на российское программное обеспечение, сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. "Внесли законопроект, устанавливающий полномочия Банка России по контролю... "Внесли законопроект, устанавливающий полномочия Банка России по контролю... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1755 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,2492 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,7 руб., максимальный - 58,645 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,7 руб., максимальный - 58,645 руб. Было... читать дальше

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Инфляция в РФ в 2022 году может составить 15,0%, а ВВП упасть на 6,0%, ожидают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса. По сравнению с опросом в конце мая улучшился прогноз как по падению ВВП (в конце мая прогнозировали падение на 7,5% в 2022 году), так и по инфляции... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который сдвигает в текущем году с 15 сентября на 1 октября крайний срок внесения трехлетнего федерального бюджета РФ в парламент. Документ (N164525-8) опубликован в электронной базе данных парламента. В этом году проект... В этом году проект... читать дальше

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Американские фондовые индексы падают в связи с растущими ожиданиями ускорения темпов повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в условиях высокой инфляции. Дополнительным фактором, оказывающим давление на фондовый рынок США, является... Дополнительным фактором, оказывающим давление на фондовый рынок США, является... читать дальше

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Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов Global Ports во втором квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 40,8%, сообщила компания. По итогам апреля-июня контейнерооборот составил 248 тыс. TEU. Консолидированный... Консолидированный... читать дальше

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