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14 июля 2022 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6359 руб.

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14 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 835 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6359 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,5415 руб., максимальный - 8,739 руб. Было заключено 28574 сделки. Объем торгов составил 25096,37 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,6563 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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