Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 58,3438 руб.

Минимальный курс евро составил 57,75 руб., максимальный - 58,8 руб. Была заключена 7551 сделка. Объем торгов составил 15509 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,315 руб. за евро.

14 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5517 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,3438 руб.

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Инфляция в РФ в 2022 году может составить 15,0%, а ВВП упасть на 6,0%, ожидают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса. По сравнению с опросом в конце мая улучшился прогноз как по падению ВВП (в конце мая прогнозировали падение на 7,5% в 2022 году), так и по инфляции... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который сдвигает в текущем году с 15 сентября на 1 октября крайний срок внесения трехлетнего федерального бюджета РФ в парламент. Документ (N164525-8) опубликован в электронной базе данных парламента. В этом году проект... В этом году проект... читать дальше

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Американские фондовые индексы падают в связи с растущими ожиданиями ускорения темпов повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в условиях высокой инфляции. Дополнительным фактором, оказывающим давление на фондовый рынок США, является... Дополнительным фактором, оказывающим давление на фондовый рынок США, является... читать дальше

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Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов Global Ports во втором квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 40,8%, сообщила компания. По итогам апреля-июня контейнерооборот составил 248 тыс. TEU. Консолидированный... Консолидированный... читать дальше

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Курс единой европейской валюты упал ниже паритета относительно доллара США впервые за 20 лет. Это обусловлено ожиданиями, что Федеральная резервная система продолжит агрессивный подъем процентных ставок для сдерживания инфляции, сообщает MarketWatch. Это обусловлено ожиданиями, что Федеральная резервная система продолжит агрессивный подъем процентных ставок для сдерживания инфляции, сообщает MarketWatch. По... По... читать дальше

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Денежная база РФ в широком определении в июне 2022 года увеличилась на 504,0 млрд рублей, или на 2,7%, до 19 трлн 167,7 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России. Денежная база в январе-июне 2022 года уменьшилась на 1 трлн 171,2 млрд рублей, или на 5,8%... Денежная база в январе-июне 2022 года уменьшилась на 1 трлн 171,2 млрд рублей, или на 5,8%... читать дальше

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4 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-254 на 6 млрд 497,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Курс японской нацвалюты относительно доллара США в четверг упал до минимума с 1998 года и приближается к 140 иенам на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система продолжит агрессивный подъем процентных ставок из-за ускорения инфляции, сообщает MarketWatch. Падение... Падение... читать дальше

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Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает особое регулирование корпоративных отношений в 2022-2023 годах. В этот период компании смогут иметь "усеченный" совет директоров, а подпавшие под зарубежные санкции - не избирать его вовсе. Российские компании,... читать дальше

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ЦБ РФ с 15 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3230,17 (-26,75) руб./грамм; на серебро - 35,5 (0,0) руб./грамм; на платину - 1575,19 (-24,38) руб./грамм; на палладий - 3775,96 (-219,21) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Международные резервы России на 8 июля составили $572,7 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 1 июля международные резервы равнялись $586,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $14,1 млрд, или на 2,4%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы сократились... По состоянию на 1 июля международные резервы равнялись $586,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $14,1 млрд, или на 2,4%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы сократились... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 58,3432 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,70 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 58,2568 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,54 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,49/68,84 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 37 коп., Cредний курс продажи...

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. и достигло 244 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это максимальный уровень с начала ноября 2021 года. Аналитики в среднем ожидали... Аналитики в среднем ожидали... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2274 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 58,2568 руб. По... читать дальше

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