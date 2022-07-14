Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1303,4 млрд руб.

14 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 июля по данным на начало операционного дня выросло до 1303,4 млрд руб.

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В июне 2022 года количество выданных новых кредитных карт в России увеличилось на 14,9% и составило 1,12 млн единиц по сравнению с 980 тыс. в мае. Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом... читать дальше

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Чистая прибыль японскаой Fast Retailing, крупнейший розничный продавец одежды в Азии, за девять месяцев, завершившихся 31 мая, выросла на 57% и составила 237,84 млрд иен ($1,73 млрд) против 151,35 млрд иен за сопоставимый период годом ранее. Как показывают подсчеты The... Как показывают подсчеты The... читать дальше

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Фондовые рынки стран Западной Европы открыли сегодняшние торги в основном снижением, кроме германского индекса. Инвесторы анализируют статистические данные из США, которые показали, что инфляция в стране в июне ускорилась до 9,1% в годовом выражении с 8,6% в мае. Показатель при... читать дальше

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По итогам 2-го квартала чистая прибыль ведущего мирового производителя микросхем на заказ - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC ) - выросла благодаря росту продаж и рентабельности на 76% и составила 237 млрд новых тайваньских долларов ($7,93 млрд) по сравнению со 134,4... читать дальше

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Банк России 14 июля выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей, посвященную городу Рыльск (Курская область), в серии "Древние города России", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Монета изготовлена тиражом 1 млн штук. Монета изготовлена тиражом 1 млн штук. На... На... читать дальше

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Вашингтон не планирует вводить санкции в отношении стран и компаний, которые не захотят присоединиться к предлагаемой схеме ограничения цен на российскую нефть, заявил замглавы американского Минфина Уолли Адейемо. "Я не думаю, что нам потребуются вторичные санкции,... "Я не думаю, что нам потребуются вторичные санкции,... читать дальше

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По итогам 2-го квартала т.г. чистая прибыль шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB увеличилась на 22% и составила составила 4,5 млрд шведских крон ($426,3 млн) по сравнению с 3,68 млрд крон за аналогичный период предыдущего года. Как... Как... читать дальше

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В столице цены на жилье корректируются после продолжительного периода колебаний и роста. В июне цены снизились в среднем на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города, входящего... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,5 пункта (0,603%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2086,18 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 9,96 пункта (0,889%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 9,96 пункта (0,889%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В 1-м полугодии рост ВВП Казахстана составил 3,4%, сообщил сегодня президент республики Касым-Жомарт Токаев. "В январе-июне экономика Казахстана выросла на 3,4%", - сказал Токаев, открывая расширенное заседание правительства. "В январе-июне экономика Казахстана выросла на 3,4%", - сказал Токаев, открывая расширенное заседание правительства. Увеличение ВВП страны по итогам... Увеличение ВВП страны по итогам...

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Доллар США и евро подешевели на "Московской бирже" сегодня на самом старте торгов, рубль вырос к бивалютной корзине в первую минуту сессии перед началом налогового периода июля. Однако рост рубля был непродолжительным и уже через несколько минут он развернулся вниз в обеих... читать дальше

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Сейчас рассматривается продажа группы "Открытие" банку ВТБ, их слияние было бы наиболее правильным, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Мы сейчас рассматриваем продажу группы "Открытие" банку ВТБ. Группы, которая объединяет банк, НПФ "Открытие",... "Мы сейчас рассматриваем продажу группы "Открытие" банку ВТБ. Группы, которая объединяет банк, НПФ "Открытие",... читать дальше

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Заявки на покупку активов золотодобывающей компании Petropavlovsk подали ее крупнейший кредитор - "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) - и основной акционер Константин Струков, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. По словам собеседников... По словам собеседников... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 июля по данным на начало операционного дня выросло до 1303,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Сегодняшние торги российский рынок акций начал в миноре на фоне негативных сигналов с внешних площадок из-за опасений ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Вчера фондовые рынки стран Западной Европы закрылись в минусе, инвесторы оценивали макроэкономические... Вчера фондовые рынки стран Западной Европы закрылись в минусе, инвесторы оценивали макроэкономические... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,27/70,83 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи...

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