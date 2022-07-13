Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 58,8844 руб.

Минимальный курс евро составил 58,2 руб., максимальный - 59,75 руб. Было заключено 34170 сделок. Объем торгов составил 80045,49 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,0975 руб. за евро.

13 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1890 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,8844 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 37528,826 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 623,746 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 233 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7194 руб. Минимальный курс юаня составил 8,6202 руб., максимальный - 8,895 руб. Было заключено 34769 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,6202 руб., максимальный - 8,895 руб. Было заключено 34769 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1890 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,8844 руб. Минимальный курс евро составил 58,2 руб., максимальный - 59,75 руб. Было заключено 34170 сделок.... Минимальный курс евро составил 58,2 руб., максимальный - 59,75 руб. Было заключено 34170 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 967 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,4842 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,8625 руб., максимальный - 59,3875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,8625 руб., максимальный - 59,3875 руб. Было... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ со 2 по 8 июля 2022 года в среднем подешевела на 3,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Неделей ранее цены снизились на 3,8%. Снижение цен на капусту белокочанную составило 13,0%, свеклу столовую - 8,0%, картофель - 7,6%,... Снижение цен на капусту белокочанную составило 13,0%, свеклу столовую - 8,0%, картофель - 7,6%,... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе со 2 по 8 июля опять не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На четырех предыдущих неделях цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ к 8 июля... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ к 8 июля... читать дальше

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За период со 2 по 8 июля 2022 года в РФ потребительские цены снизились на 0,03% после повышения на 0,23% неделей ранее (с 25 июня по 1 июля), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала июля цены увеличились на 0,17%, с начала года выросли на 11,6%. В... В... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся небольшим ростом индексов, завершил среду. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 2,82% и составил 2073,68 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 2,82% и составил 2073,68 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск просел на 1,93% - до 1120,34 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск просел на 1,93% - до 1120,34 пункта. Европейские рынки акций снижались с... Европейские рынки акций снижались с... читать дальше

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Нацбанк Белоруссии (НББ) расширил перечень инвалют, которые входят в корзину, используемую при курсообразовании. Теперь в корзину входит китайский юань с долей 10%. "Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение о включении с 15 июля 2022 года... "Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение о включении с 15 июля 2022 года... читать дальше

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Российские рыбопромышленники с начала текущего года увеличили вылов рыбы по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год на 4,4% - до 2,58 млн тонн (по данным на 13 июля), сообщило Росрыболовство. Улов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вырос на 10%, до... Улов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вырос на 10%, до... читать дальше

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По итогам 2021 года чистая прибыль ВЭБа составила 53,6 млрд рублей, сообщается в обобщенной консолидированной отчетности госкорпорации, опубликованной на ее сайте. Годом ранее чистая прибыль госкорпорации составила 8,4 млрд рублей, таким образом, этот показатель вырос в... Годом ранее чистая прибыль госкорпорации составила 8,4 млрд рублей, таким образом, этот показатель вырос в... читать дальше

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Европейское космическое агентство официально уведомило "Роскосмос" о прекращении сотрудничества по проекту Exomars, стороны прорабатывают вопрос возвращения оборудования друг другу, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". "12 июля 2022 г. генеральный директор ЕКА в... "12 июля 2022 г. генеральный директор ЕКА в... читать дальше

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Народный банк Китая продолжит снижать реальные ставки кредитования и стоимость финансирования для участников рынка для того, чтобы оказать поддержку замедляющемуся экономическому росту, заявил представитель центрального банка. "Экономическая ситуация имеет тенденцию к... "Экономическая ситуация имеет тенденцию к... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2123 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,4247 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,87 руб., максимальный - 59,19 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 57,87 руб., максимальный - 59,19 руб. Было заключено... читать дальше

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В июне число туристов, посетивших Крым, оказалось на 40% меньше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "По июню мы брали динамику, анализируя только коллективные средства размещения без частного сектора, - 815 тысяч отдыхающих.... "По июню мы брали динамику, анализируя только коллективные средства размещения без частного сектора, - 815 тысяч отдыхающих.... читать дальше

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Банк Канады в среду повысил ключевую процентную ставку на 1 процентный пункт (п.п.) - до 2,5% - и сигнализировал о готовности продолжать увеличение стоимости заимствований для сдерживания инфляции. Подъем ставки стал рекордным с 1998 года, а текущий уровень является... Подъем ставки стал рекордным с 1998 года, а текущий уровень является... читать дальше

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