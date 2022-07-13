Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7695 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,6501 руб., максимальный - 8,8503 руб. Было заключено 2115 сделок. Объем торгов составил 3354,1 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,75 руб. за юань.

13 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 863 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7695 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2123 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,4247 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,87 руб., максимальный - 59,19 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 57,87 руб., максимальный - 59,19 руб. Было заключено... читать дальше

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В июне число туристов, посетивших Крым, оказалось на 40% меньше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "По июню мы брали динамику, анализируя только коллективные средства размещения без частного сектора, - 815 тысяч отдыхающих.... "По июню мы брали динамику, анализируя только коллективные средства размещения без частного сектора, - 815 тысяч отдыхающих.... читать дальше

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Банк Канады в среду повысил ключевую процентную ставку на 1 процентный пункт (п.п.) - до 2,5% - и сигнализировал о готовности продолжать увеличение стоимости заимствований для сдерживания инфляции. Подъем ставки стал рекордным с 1998 года, а текущий уровень является... Подъем ставки стал рекордным с 1998 года, а текущий уровень является... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3254 тыс. баррелей - до 427,054 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5825 тыс. баррелей и составили 224,937 млн... Товарные запасы бензина повысились на 5825 тыс. баррелей и составили 224,937 млн... читать дальше

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Еврокомиссия пояснила в среду, что при соблюдении определенных условий не запрещала транзит санкционных российских грузов по железной дороге. "Подтверждаем, что в соответствии с принятыми ЕС мерами транзит, осуществляемый Россией, санкционных товаров запрещен для... "Подтверждаем, что в соответствии с принятыми ЕС мерами транзит, осуществляемый Россией, санкционных товаров запрещен для... читать дальше

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В начале торгов в среду американские фондовые индексы демонстрируют резкое снижение после публикации данных об ускорении инфляции в США в июне. Также участники рынка оценивают корпоративные новости. Значение Dow Jones Industrial Average к 16:48 мск снизилось на 0,84% -... Значение Dow Jones Industrial Average к 16:48 мск снизилось на 0,84% -... читать дальше

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Во 2-м квартале внешний долг РФ увеличился на $21,4 млрд, или на 4,8% - до $472,8 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. Динамика показателя обусловлена уменьшением иностранной задолженности прочих секторов, которое было нивелировано увеличением... Динамика показателя обусловлена уменьшением иностранной задолженности прочих секторов, которое было нивелировано увеличением... читать дальше

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3 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-253 на 6 млрд 793,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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ЦБ РФ с 14 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3256,92 (-35,51) руб./грамм; на серебро - 35,5 (-0,85) руб./грамм; на платину - 1599,57 (-54,21) руб./грамм; на палладий - 3995,17 (-78,74) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В июне потребительские цены (индекс CPI) в США выросли на 9,1% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год (с ноября 1981... Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год (с ноября 1981... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 58,5322 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,19 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 58,9002 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,59 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В мае средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками нефинансовым предприятиям на срок более 3-х лет, снизилась на 3,10 процентного пункта (п.п.) - до 10,98%, после роста в марте-апреле на 3,63 п.п. с 10,45% в феврале, следует из информации на... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,88/69,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 105 коп., Cредний курс продажи...

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"Аэрофлот" сообщил об итогах реализации преимущественного права РФ в лице Росимущества и Минфина по приобретению акций компании в ходе допэмиссии. "Росимущество и Минфин подали совместную заявку на приобретение 1 531 234 889 новых обыкновенных акций ПАО "Аэрофлот". Это... "Росимущество и Минфин подали совместную заявку на приобретение 1 531 234 889 новых обыкновенных акций ПАО "Аэрофлот". Это... читать дальше

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Trafigura продала свою долю в 10% в проекте "Восток Ойл" (Vostok Oil) независимой торговой компании, зарегистрированной в Гонконге, Nord Axis Limited. Сделка, включающая кредит, обеспеченный залогом, была завершена 12 июля, цена продажи не раскрывается, сообщает... Сделка, включающая кредит, обеспеченный залогом, была завершена 12 июля, цена продажи не раскрывается, сообщает... читать дальше

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