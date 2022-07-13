13 июля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Май 2022
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2022
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Июнь 2022
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Май 2022
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Июнь 2022
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Май 2022
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Июнь 2022
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Июль 2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 02 по 08 июля
|21:00
|Бюджет США
|Июнь 2022
Это автоматическое сообщение.
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13 июля 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2123 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,4247 руб.
Минимальный курс доллара США составил 57,87 руб., максимальный - 59,19 руб. Было заключено... читать дальше
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13 июля 2022 года 17:49
В июне число туристов, посетивших Крым, оказалось на 40% меньше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По июню мы брали динамику, анализируя только коллективные средства размещения без частного сектора, - 815 тысяч отдыхающих.... читать дальше
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13 июля 2022 года 17:40
Банк Канады в среду повысил ключевую процентную ставку на 1 процентный пункт (п.п.) - до 2,5% - и сигнализировал о готовности продолжать увеличение стоимости заимствований для сдерживания инфляции.
Подъем ставки стал рекордным с 1998 года, а текущий уровень является... читать дальше
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13 июля 2022 года 17:31
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3254 тыс. баррелей - до 427,054 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина повысились на 5825 тыс. баррелей и составили 224,937 млн... читать дальше
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13 июля 2022 года 17:28
Еврокомиссия пояснила в среду, что при соблюдении определенных условий не запрещала транзит санкционных российских грузов по железной дороге.
"Подтверждаем, что в соответствии с принятыми ЕС мерами транзит, осуществляемый Россией, санкционных товаров запрещен для... читать дальше
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13 июля 2022 года 17:02
В начале торгов в среду американские фондовые индексы демонстрируют резкое снижение после публикации данных об ускорении инфляции в США в июне. Также участники рынка оценивают корпоративные новости.
Значение Dow Jones Industrial Average к 16:48 мск снизилось на 0,84% -... читать дальше
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13 июля 2022 года 16:50
Во 2-м квартале внешний долг РФ увеличился на $21,4 млрд, или на 4,8% - до $472,8 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.
Динамика показателя обусловлена уменьшением иностранной задолженности прочих секторов, которое было нивелировано увеличением... читать дальше
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13 июля 2022 года 16:39
3 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-253 на 6 млрд 793,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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13 июля 2022 года 16:34
ЦБ РФ с 14 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3256,92 (-35,51) руб./грамм; на серебро - 35,5 (-0,85) руб./грамм; на платину - 1599,57 (-54,21) руб./грамм; на палладий - 3995,17 (-78,74) руб./грамм.
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13 июля 2022 года 16:26
В июне потребительские цены (индекс CPI) в США выросли на 9,1% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны.
Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год (с ноября 1981... читать дальше
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13 июля 2022 года 16:16
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 58,5322 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,19 коп.
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13 июля 2022 года 16:16
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 58,9002 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,59 коп.
Это автоматическое сообщение.
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13 июля 2022 года 16:09
В мае средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками нефинансовым предприятиям на срок более 3-х лет, снизилась на 3,10 процентного пункта (п.п.) - до 10,98%, после роста в марте-апреле на 3,63 п.п. с 10,45% в феврале, следует из информации на... читать дальше
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13 июля 2022 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,88/69,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 105 коп., Cредний курс продажи...
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13 июля 2022 года 16:00
"Аэрофлот" сообщил об итогах реализации преимущественного права РФ в лице Росимущества и Минфина по приобретению акций компании в ходе допэмиссии.
"Росимущество и Минфин подали совместную заявку на приобретение 1 531 234 889 новых обыкновенных акций ПАО "Аэрофлот". Это... читать дальше
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13 июля 2022 года 15:52
Trafigura продала свою долю в 10% в проекте "Восток Ойл" (Vostok Oil) независимой торговой компании, зарегистрированной в Гонконге, Nord Axis Limited.
Сделка, включающая кредит, обеспеченный залогом, была завершена 12 июля, цена продажи не раскрывается, сообщает... читать дальше
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