Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 58,637 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,155 руб., максимальный - 59,5475 руб. Было заключено 31139 сделок. Объем торгов составил 77419,15 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,7325 руб. за доллар США.

12 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 23662 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,637 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38152,572 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1060,784 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29516 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,6954 руб. Минимальный курс евро составил 57,5 руб., максимальный - 59,8475 руб. Было заключено 25152... Минимальный курс евро составил 57,5 руб., максимальный - 59,8475 руб. Было заключено 25152... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4132 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7427 руб. Минимальный курс юаня составил 8,506 руб., максимальный - 8,9096 руб. Было заключено 35775 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,506 руб., максимальный - 8,9096 руб. Было заключено 35775 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22354 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,5809 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,16 руб., максимальный - 59,57 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 57,16 руб., максимальный - 59,57 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вместе нефтью из-за новой вспышки заболеваемости COVID-19 в Китае, а также на опасениях эскалации конфликта вокруг Украины. Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций. Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР... Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций. Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР... читать дальше

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Италия в мае увеличила импорт нефти на 12,8% к апрелю, до 5,839 млн тонн, сообщило министерство экологического перехода страны. Среди основных поставщиков остаются Россия (1,4 млн тонн), Ливия (903 тыс. тонн) и Азербайджан (852 тыс. тонн). США, увеличив отгрузку в 2,4... Среди основных поставщиков остаются Россия (1,4 млн тонн), Ливия (903 тыс. тонн) и Азербайджан (852 тыс. тонн). США, увеличив отгрузку в 2,4... читать дальше

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Дефляционная спираль может возникнуть при отсутствии инструментов поддержки спроса со стороны денежно-кредитной и бюджетной политик, говорить об этом сейчас не имеет смысла, считает первый зампред Банка России Ксения Юдаева. "Когда возникает дефляционная спираль? Когда... "Когда возникает дефляционная спираль? Когда... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ в 1-м полугодии 2022 года, по предварительным данным, исполнен с профицитом 1 трлн 373,88 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина РФ. Доходы бюджета составили за шесть месяцев 14 трлн 016,8 млрд рублей, или 56% к общему объему доходов на год;... Доходы бюджета составили за шесть месяцев 14 трлн 016,8 млрд рублей, или 56% к общему объему доходов на год;... читать дальше

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Банк России не исключает пересмотра оценки нейтральной ставки с учетом изменившихся условий, но пока сохраняет ее на уровне 5-6%, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. "Сейчас мы сохраняем последнюю оценку. Мы будем смотреть за ситуацией и переоценивать эти... "Сейчас мы сохраняем последнюю оценку. Мы будем смотреть за ситуацией и переоценивать эти... читать дальше

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Авиакомпания American Airlines Group сообщила, что издержки, связанные с топливом и другими факторами, во втором квартале увеличились сильнее, чем ожидалось ранее. Как говорится в сообщении авиаперевозчика, издержки в расчете на пассажира на милю пути, за исключением... Как говорится в сообщении авиаперевозчика, издержки в расчете на пассажира на милю пути, за исключением... читать дальше

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил депутатам кандидатуру Дениса Мантурова для утверждения вице-премьером - министром промышленности и торговли, сообщила во вторник пресс-служба Думы. "Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил депутатам Госдумы... "Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил депутатам Госдумы... читать дальше

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Темпы инфляции в Индии стабилизировались в июне, но остались выше целевого диапазона Центробанка страны шестой месяц подряд. Потребительские цены увеличились на 7,01% в годовом выражении после подъема на 7,04% месяцем ранее, свидетельствуют предварительные официальные данные.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 23662 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,637 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,155 руб., максимальный - 59,5475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,155 руб., максимальный - 59,5475 руб. Было... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым председатель правительства РФ будет иметь 11 заместителей, в том числе заместителя - министра промышленности и торговли. Документ опубликован на портале правовой информации. "Установить, что... "Установить, что... читать дальше

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Dow Jones Industrial Average, открывший торги в минусе, перешел к росту, а S&P 500 и Nasdaq Composite, поднимавшиеся в начале сессии, перешли к снижению. Давление на рынок акций оказывают очередные сигналы ухудшения ситуации в мировой экономике и укрепление доллара США.... Давление на рынок акций оказывают очередные сигналы ухудшения ситуации в мировой экономике и укрепление доллара США.... читать дальше

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Курс евро растет к доллару, но остается вблизи паритета с американской валютой. Трейдеры обеспокоены рисками наступления экономической рецессии в еврозоне из-за угроз прекращения поставок российского газа. В то же время многие полагают, что ответные действия Европейского... читать дальше

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