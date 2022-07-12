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12 июля 2022 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 58,8214 руб.

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12 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 30745 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,8214 руб.

Минимальный курс евро составил 57,975 руб., максимальный - 59,6 руб. Было заключено 7883 сделки. Объем торгов составил 16705,16 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,2 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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