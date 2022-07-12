Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2004,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3762,12 млрд руб.

12 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 июля составили по Российской Федерации 2004,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1862 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1954,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1828,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 июля составили 3762,12 млрд руб. против 3663,23829 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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