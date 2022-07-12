12 июля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Май 2022
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Июль 2022
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Июль 2022
Это автоматическое сообщение.
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12 июля 2022 года 16:54
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июне 2022 года вырос на 11,8% по отношению к маю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля к... читать дальше
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12 июля 2022 года 16:46
2 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-252 на 4 млрд 835 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 25 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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12 июля 2022 года 16:35
Американская PepsiCo Inc. во 2-м финансовом квартале отразила расходы в размере $1,165 млрд в связи с российско-украинским конфликтом. В частности, расходы на обесценение нематериальных активов (брендов соковой и молочной продукции на российском рынке) за 12 недель,... читать дальше
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12 июля 2022 года 16:26
Испанская нефтегазовая Repsol начинает продавать газ потребителям в Португалии, а также на 100% возобновляемую электроэнергию. "Имея почти в 1,5 млн потребителей в Испании, Repsol стремится стать крупным игроком на рынке в Португалии", - говорится в пресс-релизе... читать дальше
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12 июля 2022 года 16:19
Грузооборот морских портов России за январь-июнь 2022 года уменьшился на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 410 млн тонн, сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).
Объём перевалки сухогрузов составил 190,0 млн тонн... читать дальше
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12 июля 2022 года 16:11
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 58,7643 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 304,13 коп.
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12 июля 2022 года 16:11
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 58,8541 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 245,04 коп.
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12 июля 2022 года 16:07
Компании США во втором квартале вновь установили рекорд по объему выплаченных дивидендов, что является обнадеживающим сигналом для инвесторов, которые устремились в приносящие стабильный доход акции во время спада фондового рынка в этом году, пишет The Wall Street... читать дальше
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12 июля 2022 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,31/68,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи упал...
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12 июля 2022 года 15:59
ОАО "РЖД" в июле фиксирует рост погрузки угля, удобрений, химикатов и бумаги на экспорт. "За первую декаду июля погрузка каменного угля на экспорт через порты на сети РЖД выросла на 4,7%, удобрений - на 12%, химикатов - на 26,1%, бумаги - в 1,9 раза", - сообщила... читать дальше
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12 июля 2022 года 15:46
Кризис в российской экономике развивается по более пологой траектории, чем ожидалось весной, уже сейчас видны признаки стабилизации ситуации, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
"Кризис развивается по более мягкой, по... читать дальше
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12 июля 2022 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 19622 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 58,8541 руб. По... читать дальше
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12 июля 2022 года 15:38
Нефтяная госкомпания Бразилии Petroleo Brasileiro (Petrobras) завершила продажу своей доли в 51% в PetrobrasGas S.A. (Gasperto).
Как сообщается в пресс-релизе компании, покупателем выступила Compass Gas e Energia S.A. (Compass). Сумма сделки составила 2,097 млрд реалов... читать дальше
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12 июля 2022 года 15:30
В среду, 13 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 1,21 млрд руб.
Эмитент
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Размер выплат на облигацию
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12 июля 2022 года 15:30
В среду, 13 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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12 июля 2022 года 15:30
В среду, 13 июля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $600 млн.
Эмитент
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Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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