.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 июля
.
11 июля 2022 года 16:22
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 июля
|0
11 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 12 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3425,96 (-17,08) руб./грамм; на серебро - 37,84 (-0,42) руб./грамм; на платину - 1732,49 (+18,8) руб./грамм; на палладий - 4077,97 (+197,54) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 июля 2022 года 19:55
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 11 июля снизилась на 1,30% и составила 39213,356 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 39213,356 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 514,719 млрд руб., или на...
.11 июля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1240 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1559 руб. Минимальный курс юаня составил 8,855 руб., максимальный - 9,2887 руб. Было заключено 35500 сделок.... читать дальше
.11 июля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4406 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8163 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,735 руб., максимальный - 61,875 руб. Было... читать дальше
.11 июля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4357 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,647 руб. Минимальный курс евро составил 58,98 руб., максимальный - 62,47 руб. Было заключено 17842 сделки.... читать дальше
.11 июля 2022 года 19:01
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленным движением индексов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и отсутствия внутренних драйверов роста.Индекс МосБиржи опустился в район 2160 пунктов, обновив минимум с конца февраля В Азии в понедельник индексы акций снизились... читать дальше
.11 июля 2022 года 18:52
Китайский автопроизводитель Chery Holding Group Co. увеличил продажи в первом полугодии на 12% относительно того же периода прошлого года - до 475,25 тыс. машин. Из них экспортные поставки, в том числе в Бразилию и Египет, составили 148 тыс. автомобилей, сообщила... читать дальше
.11 июля 2022 года 18:44
Минпромторг РФ предлагает оптимизировать порядок формирования цены продукции, поставляемой по гособоронзаказу, следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Сложившаяся практика указывает, что данные затраты... читать дальше
.11 июля 2022 года 18:37
Нефтяные котировки активно снижаются в понедельник на новостях о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск подешевели на $1,97 (1,84%) - до $105,05 за... читать дальше
.11 июля 2022 года 18:31
Silver Bear Resources (SBR) по итогам 2021 года произвела на своем проекте Мангазейский в Якутии 1,4 млн унций серебра, сообщила компания. Это на 27% меньше результата 2020 года. Добыча руды по итогам года снизилась на 21%, отмечает компания, поскольку по мере... читать дальше
.11 июля 2022 года 18:21
Правительство РФ разработало проект постановления, по которому расходы на научно-исследовательские и конструкторские разработки (НИОКР) в сфере сжижения природного газа (СПГ) при расчете налога на прибыль индексируются в 1,5 раза, говорится на портале правовой... читать дальше
.11 июля 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1941 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,0032 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,8 руб., максимальный - 61,94 руб. Было заключено... читать дальше
.11 июля 2022 года 17:55
Ford China отзывает с китайского рынка 59,935 тыс. внедорожников из-за дефекта в системе подвески, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР. Кампания затрагивает импортные автомобили модели Explorer, выпущенные в период с 12 ноября 2012 года по 30... читать дальше
.11 июля 2022 года 17:46
Чистая прибыль американского производителя грузовых вагонов и барж Greenbrier Cos. в марте-мае сократилась в 6,4 раза и составила $3,1 млн, или 9 центов в расчете на акцию, по сравнению с $19,7 млн, или 27 центами на акцию, за сопоставимый период годом ранее. Выручка... читать дальше
.11 июля 2022 года 17:35
Объем импорта розничных товаров через крупнейшие контейнерные порты США в мае 2022 года увеличился на 6% относительно апреля и достиг 2,4 млн стандартных единиц, эквивалентных 20-футовым контейнерам (TEU), согласно ежемесячному отчету Национальной федерации розничной торговли... читать дальше
.11 июля 2022 года 17:26
Средние розничные цены на бензин на АЗС в Москве в период с 5 по 11 июля остались неизменными, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА). Средняя стоимость ДТ на заправках столицы по итогам прошедшей недели остается на уровне 54,07 руб./л. У Аи-92 средняя... читать дальше
.11 июля 2022 года 17:17
Фондовые индексы США снижаются в начале торгов в понедельник. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск уменьшилось на 0,5% - до 31191,19 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса являются акции Salesforce Inc, подешевевшие на 2,3%, Nike Inc.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.