Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 762,8 млрд руб.

11 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 762,8 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 39213,356 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 514,719 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1240 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1559 руб. Минимальный курс юаня составил 8,855 руб., максимальный - 9,2887 руб. Было заключено 35500 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,855 руб., максимальный - 9,2887 руб. Было заключено 35500 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4406 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8163 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,735 руб., максимальный - 61,875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 58,735 руб., максимальный - 61,875 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4357 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,647 руб. Минимальный курс евро составил 58,98 руб., максимальный - 62,47 руб. Было заключено 17842 сделки.... Минимальный курс евро составил 58,98 руб., максимальный - 62,47 руб. Было заключено 17842 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленным движением индексов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и отсутствия внутренних драйверов роста.Индекс МосБиржи опустился в район 2160 пунктов, обновив минимум с конца февраля В Азии в понедельник индексы акций снизились... В Азии в понедельник индексы акций снизились... читать дальше

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Китайский автопроизводитель Chery Holding Group Co. увеличил продажи в первом полугодии на 12% относительно того же периода прошлого года - до 475,25 тыс. машин. Из них экспортные поставки, в том числе в Бразилию и Египет, составили 148 тыс. автомобилей, сообщила... Из них экспортные поставки, в том числе в Бразилию и Египет, составили 148 тыс. автомобилей, сообщила... читать дальше

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Минпромторг РФ предлагает оптимизировать порядок формирования цены продукции, поставляемой по гособоронзаказу, следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Сложившаяся практика указывает, что данные затраты... "Сложившаяся практика указывает, что данные затраты... читать дальше

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Нефтяные котировки активно снижаются в понедельник на новостях о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск подешевели на $1,97 (1,84%) - до $105,05 за... Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск подешевели на $1,97 (1,84%) - до $105,05 за... читать дальше

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Silver Bear Resources (SBR) по итогам 2021 года произвела на своем проекте Мангазейский в Якутии 1,4 млн унций серебра, сообщила компания. Это на 27% меньше результата 2020 года. Это на 27% меньше результата 2020 года. Добыча руды по итогам года снизилась на 21%, отмечает компания, поскольку по мере... Добыча руды по итогам года снизилась на 21%, отмечает компания, поскольку по мере... читать дальше

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Правительство РФ разработало проект постановления, по которому расходы на научно-исследовательские и конструкторские разработки (НИОКР) в сфере сжижения природного газа (СПГ) при расчете налога на прибыль индексируются в 1,5 раза, говорится на портале правовой... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1941 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,0032 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,8 руб., максимальный - 61,94 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 58,8 руб., максимальный - 61,94 руб. Было заключено... читать дальше

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Ford China отзывает с китайского рынка 59,935 тыс. внедорожников из-за дефекта в системе подвески, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР. Кампания затрагивает импортные автомобили модели Explorer, выпущенные в период с 12 ноября 2012 года по 30... Кампания затрагивает импортные автомобили модели Explorer, выпущенные в период с 12 ноября 2012 года по 30... читать дальше

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Чистая прибыль американского производителя грузовых вагонов и барж Greenbrier Cos. в марте-мае сократилась в 6,4 раза и составила $3,1 млн, или 9 центов в расчете на акцию, по сравнению с $19,7 млн, или 27 центами на акцию, за сопоставимый период годом ранее. Выручка... Выручка... читать дальше

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Объем импорта розничных товаров через крупнейшие контейнерные порты США в мае 2022 года увеличился на 6% относительно апреля и достиг 2,4 млн стандартных единиц, эквивалентных 20-футовым контейнерам (TEU), согласно ежемесячному отчету Национальной федерации розничной торговли... читать дальше

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Средние розничные цены на бензин на АЗС в Москве в период с 5 по 11 июля остались неизменными, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА). Средняя стоимость ДТ на заправках столицы по итогам прошедшей недели остается на уровне 54,07 руб./л. Средняя стоимость ДТ на заправках столицы по итогам прошедшей недели остается на уровне 54,07 руб./л. У Аи-92 средняя... У Аи-92 средняя... читать дальше

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Фондовые индексы США снижаются в начале торгов в понедельник. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск уменьшилось на 0,5% - до 31191,19 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса являются акции Salesforce Inc, подешевевшие на 2,3%, Nike Inc.... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск уменьшилось на 0,5% - до 31191,19 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса являются акции Salesforce Inc, подешевевшие на 2,3%, Nike Inc.... читать дальше

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