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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июля в размере 61,2664 руб., евро - 62,0499 руб.
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09 июля 2022 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июля в размере 61,2664 руб., евро - 62,0499 руб.
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9 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 61,2664 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,88 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 62,0499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,09 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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