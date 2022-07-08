Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,1973 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,6075 руб., максимальный - 62,0525 руб. Была заключена 25941 сделка. Объем торгов составил 72463,23 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,185 руб. за доллар США.

8 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17450 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1973 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39728,075 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 177,610 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 19570 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,0827 руб. Минимальный курс евро составил 61,5275 руб., максимальный - 63,2475 руб. Было заключено 16150... Минимальный курс евро составил 61,5275 руб., максимальный - 63,2475 руб. Было заключено 16150... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15840 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2571 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,7 руб., максимальный - 62,02 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,7 руб., максимальный - 62,02 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2807 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2799 руб. Минимальный курс юаня составил 9,19 руб., максимальный - 9,535 руб. Было заключено 21206 сделок.... Минимальный курс юаня составил 9,19 руб., максимальный - 9,535 руб. Было заключено 21206 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. Индекс ММВБ снизился на фоне укрепления рубля. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%,... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%,... читать дальше

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ПАО "Распадская" в 1-м полугодии 2022 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 10,6% - до 28,903 млрд рублей по сравнению с 26,142 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка компании при этом увеличилась в 3,6 раза, до 20,6 млрд... Выручка компании при этом увеличилась в 3,6 раза, до 20,6 млрд... читать дальше

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Российские банки могут обязать переводить средства со счетов или вкладов физлиц на счета в других кредитных организациях в пределах суммы страхового возмещения по вкладам (сейчас 1,4 млн рублей) в месяц бесплатно. Соответствующий законопроект о внесении изменений в... Соответствующий законопроект о внесении изменений в... читать дальше

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Законодатели подготовили поправки, устраняющие дискриминацию на рынке розничных депозитов, когда банки дифференцируют ставки по вкладам в зависимости от способа внесения средств или покупки дополнительных услуг у связанных с ними структур. Документ размещен в... Документ размещен в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17450 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1973 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,6075 руб., максимальный - 62,0525 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 60,6075 руб., максимальный - 62,0525 руб. Была... читать дальше

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Данные по рынку труда США за июнь показывают, что американская экономика остается сильной, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик, отметив, что он поддерживает существенное повышение базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил о провале "экономического блицкрига" против России со стороны Запада, однако отметил, что санкции и ограничения наносят определенный ущерб экономике страны. "Мы сейчас постоянно говорим о нашей реакции на эти ограничения и санкции. И... "Мы сейчас постоянно говорим о нашей реакции на эти ограничения и санкции. И... читать дальше

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Ограничения полетов в аэропорты юга России привели к сокращению пассажиропотока российских авиакомпаний в I полугодии на 9%, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. "Ограничение полетов по 11... "Ограничение полетов по 11... читать дальше

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Санкции против российской нефти наносят больший ущерб странам, которые их вводят; последствия эмбарго могут быть катастрофическими для мирового энергетического рынка, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном ситуации в... читать дальше

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Фондовые индексы США начали торги в пятницу снижением на данных с рынка труда страны. Количество рабочих мест в экономике страны в июне увеличилось на 372 тыс., сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель повысился на 384 тыс., а не на... Количество рабочих мест в экономике страны в июне увеличилось на 372 тыс., сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель повысился на 384 тыс., а не на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 11.07 по 17.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Производство нефти и конденсата РФ в июне составило 10,7 млн б/с, что на 0,5 млн б/с выше мая, сообщил президент страны Владимир Путин в ходе совещания с правительством. "Уровень добычи нефти с конденсатом в июне текущего года составил 10,7 млн б/с, что на 0,5 млн б/с... "Уровень добычи нефти с конденсатом в июне текущего года составил 10,7 млн б/с, что на 0,5 млн б/с... читать дальше

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