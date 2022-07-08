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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июля в размере 61,2664 руб.
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08 июля 2022 года 15:53
ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июля в размере 61,2664 руб.
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8 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 61,2664 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 187,63 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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