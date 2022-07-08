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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,294 руб.
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08 июля 2022 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,294 руб.

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8 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3819 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,294 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1908 руб., максимальный - 9,51 руб. Было заключено 1953 сделки. Объем торгов составил 3795,33 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,26 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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