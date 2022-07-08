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В мае 2022 года объем промышленного производства в Италии снизился по сравнению с апрелем на 1,1%, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. В апреле был зафиксирован рост показателя на 1.4%. С исключением сезонного и календарного факторов... С исключением сезонного и календарного факторов... читать дальше

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Опасения по поводу потенциальной рецессии в американской экономике не имеют смысла, потому что она уже наступила, полагают эксперты Wells Fargo Investment Institute. По их словам, США начали входить в рецессию во 2-м полугодии текущего года, то есть, уже сейчас, на фоне... По их словам, США начали входить в рецессию во 2-м полугодии текущего года, то есть, уже сейчас, на фоне... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 3,4 тыс. случаев, госпитализированы почти 1,3 тыс. человек, скончались 49 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. "По состоянию на 8 июля в РФ... "По состоянию на 8 июля в РФ... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 1 июля составил 14 трлн 168,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 24 июня денежная база в России равнялась 14 трлн 204 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,25%, или на 35,5 млрд... На 24 июня денежная база в России равнялась 14 трлн 204 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,25%, или на 35,5 млрд... читать дальше

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Правительство РФ выделит на строительство автодорожного обхода Твери в составе трассы М11 и объектов строящейся магистрали М12 Москва-Казань с продлением до Екатеринбурга более 436 млрд рублей, следует из перечня поручений премьер-министра Михаила Мишустина. Поручения были даны... читать дальше

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Власти Москвы одобрили создание индустриального кластера в Троицком административном округе, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста. "На четырех земельных участках площадью 28,19 га планируется создать индустриальный кластер суммарной площадью 116,5 тыс. кв. м", -... "На четырех земельных участках площадью 28,19 га планируется создать индустриальный кластер суммарной площадью 116,5 тыс. кв. м", -... читать дальше

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Подъем ключевой ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) может совпасть с замедлением роста экономики еврозоны, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот. "Вполне может случиться, что экономика будет замедляться в ближайшие месяцы... "Вполне может случиться, что экономика будет замедляться в ближайшие месяцы... читать дальше

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. Продажи легковых автомобилей всех марок в Белоруссии в июне выросли в 2,4 раза по сравнению с маем и составили 1 тыс. 113 шт., сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА). Однако это всего 32% от продаж июня прошлого года, говорится в сообщении. Сообщается,... Сообщается,... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг старшего транша облигаций OOO "Ипотечный агент ТБ-1" на уровне "AAA(ru.sf)", сообщается в пресс-релизе агентства. "Подтверждение рейтинга обусловлено качеством портфеля обеспечения и... "Подтверждение рейтинга обусловлено качеством портфеля обеспечения и... читать дальше

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Число грузовых вагонов, эксплуатируемых на сети ОАО "Российские железные дороги" в июне 2022 года выросло на 669 ед. по сравнению с маем, до 1 млн 256 тыс. 807 ед., следует из материалов компании. Данные приводятся из расчета среднесуточного количества - с учетом... Данные приводятся из расчета среднесуточного количества - с учетом... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,48 пункта (0,291%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2220,17 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 15,71 пункта (1,387%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 15,71 пункта (1,387%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Доллар США и евро снижаются в начале торгов на "Московской бирже", рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,55-62,02 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 61,8925 руб. (-5,75 коп. к уровню... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,55-62,02 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 61,8925 руб. (-5,75 коп. к уровню... читать дальше

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Макроэкономическая устойчивость и крепкий рубль выводят в фавориты среди акций РФ больше локальных историй с наступлением третьего квартала, говорится в стратегии BCS Global Markets (BCS GM). "Более устойчивая экономика, укрепление рубля, замедление инфляции, а также... "Более устойчивая экономика, укрепление рубля, замедление инфляции, а также... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал незначительными изменениями индексов на фоне забуксовавших в росте нефти и металлов, а также из-за отсечек дивидендов ряда крупных компаний. Европейские фондовые рынки продемонстрировали вчера уверенный... Европейские фондовые рынки продемонстрировали вчера уверенный... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,53/73,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 119 коп., Cредний курс продажи...

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Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард и член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер, одни из самых "ястребиных" представителей руководства американского центробанка, высказались в поддержку повышения ключевой ставки на 75 базисных... читать дальше

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