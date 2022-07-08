.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ мае составило 1,7%
В мае снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,7% после снижения на 1,6% в апреле, сообщил Росстат. В январе-мае показатель повысился на 2,8%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение на 2,8%
 
Сколько ипотеки смогут выдать банки в этом году
Банковский сектор уже свыкся с мыслью, что повторить прошлогодний успех на рынке ипотеки, когда выдачи достигли 5,7 трлн руб., не удастся: в 1-м полугодии банки выдали гражданам 1,9 трлн руб. ипотечных кредитов - это почти в 1,5 раза меньше того же...
 
Финвласти обсуждают новые детали пенсионной реформы
Россиянам для получения налогового вычета и софинансирования со стороны государства в рамках новой пенсионной реформы придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет. Такой механизм, призванный обеспечить...
 
Магазинам рекомендуют не продавать органику без российских сертификатов
Магазинам рекомендуют не продавать органику без российских сертификатов. Наличие на российском рынке органических продуктов без сертификатов национального образца беспокоит сенаторов. Как сообщает "Комерсантъ", они рекомендовали Ассоциации компаний...
 
08 июля 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
8 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:00 Промышленное производство в Италии Май 2022
15:30 Безработица в Канаде Июнь 2022
15:30 Данные с рынка труда США Июнь 2022
17:00 Запасы на оптовых складах США Май 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
08 июля 2022 года 11:32
Промпроизводство в Италии в мае снизилось на 1,1%
В мае 2022 года объем промышленного производства в Италии снизился по сравнению с апрелем на 1,1%, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. В апреле был зафиксирован рост показателя на 1.4%.

С исключением сезонного и календарного факторов...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 11:23
В США рецессия уже наступила, считают эксперты Wells Fargo Investment
Опасения по поводу потенциальной рецессии в американской экономике не имеют смысла, потому что она уже наступила, полагают эксперты Wells Fargo Investment Institute.

По их словам, США начали входить в рецессию во 2-м полугодии текущего года, то есть, уже сейчас, на фоне...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 11:11
В РФ за сутки COVID-19 заболели более 3,4 тыс. человек
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 3,4 тыс. случаев, госпитализированы почти 1,3 тыс. человек, скончались 49 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"По состоянию на 8 июля в РФ...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 11:02
Денежная база в России снизилась за неделю на 35,5 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 1 июля составил 14 трлн 168,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 24 июня денежная база в России равнялась 14 трлн 204 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,25%, или на 35,5 млрд...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 11:01
На строительство дорог М11 и М12 из ФНБ будет выделено 436 млрд руб.
Правительство РФ выделит на строительство автодорожного обхода Твери в составе трассы М11 и объектов строящейся магистрали М12 Москва-Казань с продлением до Екатеринбурга более 436 млрд рублей, следует из перечня поручений премьер-министра Михаила Мишустина. Поручения были даны...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 10:52
В новой Москве появится индустриальный кластер
Власти Москвы одобрили создание индустриального кластера в Троицком административном округе, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"На четырех земельных участках площадью 28,19 га планируется создать индустриальный кластер суммарной площадью 116,5 тыс. кв. м", -...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 10:45
Подъем ставки ЕЦБ может совпасть с замедлением роста в еврозоне - глава ЦБ Нидерландов
Подъем ключевой ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) может совпасть с замедлением роста экономики еврозоны, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот.

"Вполне может случиться, что экономика будет замедляться в ближайшие месяцы...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 10:36
Продажи автомобилей в Белоруссии в июне выросли в 2,4 раза к маю
. Продажи легковых автомобилей всех марок в Белоруссии в июне выросли в 2,4 раза по сравнению с маем и составили 1 тыс. 113 шт., сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА). Однако это всего 32% от продаж июня прошлого года, говорится в сообщении.

Сообщается,...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 10:34
АКРА подтвердило рейтинг старшего транша бондов "Ипотечного агента ТБ-1" на уровне "AAA(ru.sf)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг старшего транша облигаций OOO "Ипотечный агент ТБ-1" на уровне "AAA(ru.sf)", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Подтверждение рейтинга обусловлено качеством портфеля обеспечения и...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 10:28
Доля общего рабочего парка грузовых вагонов на сети РЖД в июне выросла с с 85,09% до 85,45%
Число грузовых вагонов, эксплуатируемых на сети ОАО "Российские железные дороги" в июне 2022 года выросло на 669 ед. по сравнению с маем, до 1 млн 256 тыс. 807 ед., следует из материалов компании.

Данные приводятся из расчета среднесуточного количества - с учетом...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 10:26
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 8 июля движется разнонаправленно
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,48 пункта (0,291%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2220,17 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 15,71 пункта (1,387%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 10:20
Доллар и евро снижаются в начале торгов на "Московской бирже"
Доллар США и евро снижаются в начале торгов на "Московской бирже", рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,55-62,02 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 61,8925 руб. (-5,75 коп. к уровню...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 10:13
Макроустойчивость и крепкий рубль выводят в фавориты среди акций РФ больше локальных имен - BCS GM
Макроэкономическая устойчивость и крепкий рубль выводят в фавориты среди акций РФ больше локальных историй с наступлением третьего квартала, говорится в стратегии BCS Global Markets (BCS GM).

"Более устойчивая экономика, укрепление рубля, замедление инфляции, а также...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 10:04
Рынок акций России открылся вблизи уровне закрытия в четверг
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал незначительными изменениями индексов на фоне забуксовавших в росте нефти и металлов, а также из-за отсечек дивидендов ряда крупных компаний.

Европейские фондовые рынки продемонстрировали вчера уверенный...    читать дальше
.
08 июля 2022 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 64,53/73,9 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,53/73,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 119 коп., Cредний курс продажи...
.
08 июля 2022 года 09:55
Повышение ставки ФРС: поддержка расширяется
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард и член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер, одни из самых "ястребиных" представителей руководства американского центробанка, высказались в поддержку повышения ключевой ставки на 75 базисных...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.