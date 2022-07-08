ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,1427 руб., курс евро - в размере 64,1349 руб.

Официальный курс евро, установленныйс 8 июля, составляет 64,1349 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,11 коп.

8 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 63,1427 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,17 коп.

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Citigroup и Citibank отказались быть агентами в отношении евробондов Белоруссии, сообщил Минфин республики. "Министерство финансов информирует о том, что Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank, N.A., London Branch 7 июля т.г. уведомили о прекращении своей... "Министерство финансов информирует о том, что Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank, N.A., London Branch 7 июля т.г. уведомили о прекращении своей... читать дальше

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По итогам первого полугодия 2022 года темп роста ВВП Туркменистана сохраняется на уровне 6%, заявил президент Сердар Бердымухамедов. "Несмотря на сложности, имеющие место в глобальной экономике, в Туркменистане сохраняется высокий темп роста ВВП, а именно на уровне 6... "Несмотря на сложности, имеющие место в глобальной экономике, в Туркменистане сохраняется высокий темп роста ВВП, а именно на уровне 6... читать дальше

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В 1-м квартале 2022 года цены на жилье в еврозоне выросли на 9,8% по сравнению с январем-мартом 2021 года после увеличения на 9,4% в 4-м квартале, свидетельствуют данные, обнародованные Евростатом. Рост показателя стал максимальным за всю историю наблюдений с 2005... читать дальше

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Российские авиакомпании начнут переводить рублевые платежи за самолеты в адрес лизингодателей из "недружественных" стран ориентировочно в сентябре, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на форуме "Территория смыслов". "Сейчас идет такой небольшой период, когда им... "Сейчас идет такой небольшой период, когда им... читать дальше

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Азербайджан в первом полугодии 2022 года экспортировал 11,2 млрд кубометров газа, что на 25,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов. "В первом полугодии 2022 года экспорт азербайджанского газа составил 11,2 млрд... читать дальше

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Правительство России планирует создать информационную платформу для просмотра сведений о льготных займах, выдающихся бизнесу в рамках госпрограмм. "Новая информационная платформа объединит сведения о льготных займах, которые выдаются бизнесу в рамках госпрограмм. Ее создание... читать дальше

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Группа компаний "Антей" планирует инвестировать в развитие рыбного порта Мурманска не менее 10 млрд рублей, сообщило министерство информационной политики Мурманской области по итогам встречи губернатора Андрея Чибиса с председателем совета директоров "Антей управление активами"... читать дальше

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Fitch Solutions повысило прогноз цен на нефть марки Brent на ближайшие два года. Как ожидается, в текущем году средняя стоимость составит $105 за баррель против ранее предполагавшихся $100 за баррель, в следующем году - $100 за баррель против $90 за баррель, прогнозировавшихся... читать дальше

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Минцифры РФ подготовило законопроект, предусматривающий освобождение до конца года от административной ответственности продажу в РФ ввезенных в рамках параллельного импорта устройств без предустановленного российского ПО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе... читать дальше

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Банк России разъяснил порядок осуществления российскими юридическими лицами платежей по еврооблигациям инвесторам, учет прав которых ведется российскими депозитариями. Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские... Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские... читать дальше

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Продление ограничений в аэропортах юга России до осени может привести к снижению пассажиропотока российских авиакомпаний на 10 млн человек, до конца 2022 года - на 19 млн человек, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 554 млн 529 тыс. 675, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 349 тыс.... читать дальше

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Производство пассажирских судов на подводных крыльях "Олимпия" может возобновиться в России, вопрос прорабатывается, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Хотим реанимировать "Олимпию". Это судно чуть побольше, (чем "Комета"): если "Комета"... "Хотим реанимировать "Олимпию". Это судно чуть побольше, (чем "Комета"): если "Комета"... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 61,2664 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,88 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 62,0499 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 62,0499 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39728,075 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 177,610 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2807 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2799 руб. Минимальный курс юаня составил 9,19 руб., максимальный - 9,535 руб. Было заключено 21206 сделок.... Минимальный курс юаня составил 9,19 руб., максимальный - 9,535 руб. Было заключено 21206 сделок.... читать дальше

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