Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,8414 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,605 руб., максимальный - 64,4675 руб. Было заключено 49544 сделки. Объем торгов составил 100665,75 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62 руб. за доллар США.

7 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1231 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8414 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 39905,685 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 413,610 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2832 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,0397 руб. Минимальный курс евро составил 63,0025 руб., максимальный - 65,845 руб. Было заключено 16938... Минимальный курс евро составил 63,0025 руб., максимальный - 65,845 руб. Было заключено 16938... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1231 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8414 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,605 руб., максимальный - 64,4675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,605 руб., максимальный - 64,4675 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 47 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5606 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3641 руб., максимальный - 9,89 руб. Было заключено 27895 сделок.... Минимальный курс юаня составил 9,3641 руб., максимальный - 9,89 руб. Было заключено 27895 сделок.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся в небольшом минусе, почти сразу перешел к росту, завершил четверг в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,21% и составил 2226,65 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,21% и составил 2226,65 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 2,8% - до 1132,49... Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 2,8% - до 1132,49... читать дальше

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Нефтяной трейдер Vitol S.A. реализует план по выходу из российского проекта "Восток Ойл", пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании. "Vitol достиг соглашения о продаже своих акций и находится в процессе улаживания юридических формальностей, необходимых для... "Vitol достиг соглашения о продаже своих акций и находится в процессе улаживания юридических формальностей, необходимых для... читать дальше

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Нефтяные цены на нефть прибавляют около 5% и более в ходе торгов, несмотря на данные о росте запасов энергоносителей в США. Поддержку котировкам оказывает рост аппетита к риску в связи с принятыми Китаем стимулирующими мерами, пишет Trading Economics. Поддержку котировкам оказывает рост аппетита к риску в связи с принятыми Китаем стимулирующими мерами, пишет Trading Economics. Между тем... Между тем... читать дальше

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США ввели новые санкции против Ирана, связанные с экспортом нефтепродуктов в КНР. Ограничения касаются международных компаний, которые содействуют экспорту нефтепродуктов из страны в Восточную Азию, сообщает S&P Global. Государственный департамент определил 15... Государственный департамент определил 15... читать дальше

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Правительство РФ поддержало проект изменений в закон "О связи", предполагающий совместное использование базовых станций сотовыми операторами, говорится в сообщении Минцифры, которое разработало законопроект. "Такие изменения помогут улучшить качество связи в небольших... "Такие изменения помогут улучшить качество связи в небольших... читать дальше

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Ставки по ипотечным кредитам в США резко упали за неделю, завершившуюся 7 июля, из-за опасений скорого начала рецессии в американской экономике, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке за... Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке за... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8234 тыс. баррелей - до 423,8 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2496 тыс. баррелей и составили 219,112 млн... Товарные запасы бензина сократились на 2496 тыс. баррелей и составили 219,112 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 271 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9423 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,5725 руб., максимальный - 64,4625 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,5725 руб., максимальный - 64,4625 руб. Было... читать дальше

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В новом сельхозгоду экспорт российского зерна составит минимум 50 млн тонн, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России". "Мы сохраняем первое место по экспорту пшеницы, по зерновым в прошлом году было <...> 40 млн тонн, в... "Мы сохраняем первое место по экспорту пшеницы, по зерновым в прошлом году было <...> 40 млн тонн, в... читать дальше

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Евросоюз считает важным формат G20 для международной политики и не намерен его бойкотировать из-за участия России, сообщила Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Как заявила председатель (Еврокомиссии, ЕК) Урсула фон дер Ляйен,... "Как заявила председатель (Еврокомиссии, ЕК) Урсула фон дер Ляйен,... читать дальше

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В начале торгов в четверг американский фондовый рынок поднимается, инвесторы оценивают статданные и корпоративные новости. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск выросло на 0,73% - до 31262,99 пункта. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск выросло на 0,73% - до 31262,99 пункта. Лидерами роста в индексе являются акции... Лидерами роста в индексе являются акции... читать дальше

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Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал правительство Канады вернуть турбину для газопровода "Северный поток", которая в настоящий момент находится на ремонте в Монреале. "Нам нужны мощности "Северного потока 1", чтобы заполнять наши хранилища, -... "Нам нужны мощности "Северного потока 1", чтобы заполнять наши хранилища, -... читать дальше

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