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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5606 руб.
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07 июля 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5606 руб.
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7 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 47 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5606 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3641 руб., максимальный - 9,89 руб. Было заключено 27895 сделок. Объем торгов составил 31262,28 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,5355 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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