Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,9423 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 39905,685 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 413,610 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2832 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,0397 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1231 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8414 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 47 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5606 руб.

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Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,21% и составил 2226,65 пункта.

Российский фондовый рынок, открывшийся в небольшом минусе, почти сразу перешел к росту, завершил четверг в зеленой зоне.

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Нефтяной трейдер Vitol S.A. реализует план по выходу из российского проекта "Восток Ойл", пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

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Нефтяные цены на нефть прибавляют около 5% и более в ходе торгов, несмотря на данные о росте запасов энергоносителей в США.

Поддержку котировкам оказывает рост аппетита к риску в связи с принятыми Китаем стимулирующими мерами, пишет Trading Economics.