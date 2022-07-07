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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,1471 руб.
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07 июля 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,1471 руб.
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7 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2316 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1471 руб. Минимальный курс евро составил 63,61 руб., максимальный - 66,1175 руб. Было заключено 9999 сделок. Объем торгов составил 23622,68 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,8925 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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