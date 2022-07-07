Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,6759 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,5406 руб., максимальный - 9,8501 руб. Было заключено 1972 сделки. Объем торгов составил 3546,44 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,6155 руб. за юань.

7 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 273 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6759 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2316 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1471 руб. Минимальный курс евро составил 63,61 руб., максимальный - 66,1175 руб. Было заключено 9999... Минимальный курс евро составил 63,61 руб., максимальный - 66,1175 руб. Было заключено 9999... читать дальше

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ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") создало запас катализаторов и спецхимии для своих производств, сообщила корпоративная газета со ссылкой на главу НКНХ Игоря Климова. "Компания использует разные действия по обеспечению поставок: по некоторым позициям... "Компания использует разные действия по обеспечению поставок: по некоторым позициям... читать дальше

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На портале Госуслуг создан новый сервис, позволяющий должникам узнать о запрете выезда из страны и его отмене, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). "ФССП совместно с Минцифры запустили новый сервис "Ход снятия ограничения выезда из России" на портале... "ФССП совместно с Минцифры запустили новый сервис "Ход снятия ограничения выезда из России" на портале... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "СДМ-Банк" (ПАО) на уровне ruA-, прогноз по рейтингу - "стабильный". Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен адекватной позицией по капиталу при приемлемой способности к его... Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен адекватной позицией по капиталу при приемлемой способности к его... читать дальше

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Нефтяные цены повышаются сегодня перед публикацией еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Данные Американского института нефти (API), опубликованные вчера, показали рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 1... Данные Американского института нефти (API), опубликованные вчера, показали рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 1... читать дальше

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Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в четверг направил на согласование в ведомства законопроект, который устанавливает в России правила исламского банкинга. "Законопроект подготовлен, я его сегодня разослал во все согласующие органы. Я надеюсь,... "Законопроект подготовлен, я его сегодня разослал во все согласующие органы. Я надеюсь,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летнему выпуску облигаций ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "ruA+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные... По данному выпуску не предусмотрены возможные... читать дальше

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Глава набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов считает, что чиновник, который подписывает директиву представителям государства и муниципалитетов для голосования в советах директоров компаний, а также любой другой "теневой" директор должны нести ответственность наравне с... читать дальше

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Дефляционный тренд в экономике РФ продолжается, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он пояснил, что инфляция на прошлой неделе связана с индексацией тарифов на услуги ЖКХ (с 1 июля). "Появление инфляции на прошлой неделе не стоит переоценивать. В... "Появление инфляции на прошлой неделе не стоит переоценивать. В... читать дальше

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Англо-голландская Shell Plc пересмотрит объемы списаний активов, зафиксированных из-за пандемии COVID-19, в меньшую сторону вслед за повышением среднесрочных и долгосрочных прогнозов для цен на нефть и газ. Как говорится в пресс-релизе компании, "обратные списания",... Как говорится в пресс-релизе компании, "обратные списания",... читать дальше

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Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК), которые выводят из-под действующего сейчас нулевого НДС услуги застройщиков по передаче апартаментов, построенных в рамках долевого строительства. Согласно действующему законодательству (ст. 149 НК) не облагаются НДС... Согласно действующему законодательству (ст. 149 НК) не облагаются НДС... читать дальше

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ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-03 на 34,219 млн рублей и серии 002Р-02 на 8,494 млн рублей, говорится в сообщениях компании. Возможность досрочного погашения по облигациям данных серий... Возможность досрочного погашения по облигациям данных серий... читать дальше

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Ситуация в экономике РФ развивается лучше первоначальных ожиданий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он отметил, что улучшилась ситуация на потребительском рынке, немного подрос импорт, главным риском для восстановления остается слабость спроса "В целом... читать дальше

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Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг выросли, в том числе благодаря хорошей отчетности Samsung Electronics. Кроме того, участники рынка оценивали протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, который был опубликован... читать дальше

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Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые решают давнюю проблему налогообложения дивидендных выплат для физлиц, когда НДФЛ на акции российских компаний уплачивается за граждан брокером, а налог на дивиденды на акции иностранных компаний гражданин должен... читать дальше

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Инвестиции в адаптацию объектов социальной сферы РФ, расположенных в арктической зоне, к изменениям климата оцениваются в 50 млрд рублей в год, сообщил научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев. "Мы несколько лет занимаемся... "Мы несколько лет занимаемся... читать дальше

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