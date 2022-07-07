Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1492 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3767,19 млрд руб.

7 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 июля составили по Российской Федерации 1492 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1379,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1614,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1493,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 июля составили 3767,19 млрд руб. против 3511,6184 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.