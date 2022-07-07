ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 62,911 руб., евро - 64,326 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 64,326 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,16 руб.

7 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 62,911 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,40 руб.

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Набранные в прошлом году темпы роста товарооборота между РФ и Марокко могут сохраниться в 2022 году при условии решения логистических вопросов, сообщил "Интерфаксу" торговый представитель РФ в Королевстве Марокко Артем Цинамдзгвришвили. "Объем нашей двусторонней... "Объем нашей двусторонней... читать дальше

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Представители руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США рассчитывали, что американский ЦБ сможет ограничить рост инфляции за счет повышения процентных ставок, не спровоцировав рецессию в экономике и добившись, так называемой "мягкой посадки". Между тем... Между тем... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 7,1 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 3,37 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Необходимо максимально либерализовать валютное регулирование в РФ и не наказывать, например, компании за то, что они несвоевременно репатриируют валютную выручку, это нужно для поддержания оставшихся экспортеров, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей... читать дальше

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Основные индексы американского фондового рынка выросли вчера. Инвесторы оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Протокол показал, что руководство регулятора привержено снижению инфляции. При этом они ожидают, что по итогам июльского заседания ФРС,... читать дальше

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Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) считают, что нужно ускорить темпы повышения базовой процентной ставки в связи с ухудшением инфляционных прогнозов. Они сошлись во мнении о необходимости подъема ставки до уровней, при которых политика Федрезерва будет ограничивать... читать дальше

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Фондовые рынки крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду уверенным ростом. Исключением стал испанский индекс. Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Подъем... Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Подъем... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 62,911 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,40 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 64,326 руб. По сравнению с предыдущим... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 64,326 руб. По сравнению с предыдущим...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Промышленное производство в Германии Промышленное производство в Германии ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40319,295 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 450,276 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5267 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5559 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3811 руб., максимальный - 9,8421 руб. Было заключено 39708... Минимальный курс юаня составил 9,3811 руб., максимальный - 9,8421 руб. Было заключено 39708... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 36397 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9645 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,1725 руб., максимальный - 64,9525 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 61,1725 руб., максимальный - 64,9525 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 36912 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3229 руб. Минимальный курс евро составил 62,8 руб., максимальный - 66,645 руб. Было заключено 18995... Минимальный курс евро составил 62,8 руб., максимальный - 66,645 руб. Было заключено 18995... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 25 июня по 1 июля не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущих трех неделях цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ к 1 июля увеличились на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ к 1 июля увеличились на... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 25 июня по 1 июля 2022 года в среднем подешевела на 3,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы падения цен слабо замедлились. Неделей ранее они снизились на 3,9%. В том числе цены на белокочанную капусту упали на... В том числе цены на белокочанную капусту упали на... читать дальше

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