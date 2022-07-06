ЦБ РФ установил курс евро с 7 июля в размере 64,326 руб.

6 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 64,326 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 416,42 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40319,295 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 450,276 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 36912 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3229 руб. Минимальный курс евро составил 62,8 руб., максимальный - 66,645 руб. Было заключено 18995... Минимальный курс евро составил 62,8 руб., максимальный - 66,645 руб. Было заключено 18995... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5267 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5559 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3811 руб., максимальный - 9,8421 руб. Было заключено 39708... Минимальный курс юаня составил 9,3811 руб., максимальный - 9,8421 руб. Было заключено 39708... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 36397 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9645 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,1725 руб., максимальный - 64,9525 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 61,1725 руб., максимальный - 64,9525 руб. Была... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 25 июня по 1 июля не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущих трех неделях цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ к 1 июля увеличились на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ к 1 июля увеличились на... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 25 июня по 1 июля 2022 года в среднем подешевела на 3,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы падения цен слабо замедлились. Неделей ранее они снизились на 3,9%. В том числе цены на белокочанную капусту упали на... В том числе цены на белокочанную капусту упали на... читать дальше

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За период с 25 июня по 1 июля 2022 года в РФ потребительские цены выросли на 0,23% после нулевого изменения неделей ранее (с 18 по 24 июня), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала июня цены увеличились на 0,2%, с начала года выросли на 11,77%. В... В... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне дешевеющей нефти. Индекс МосБиржи просел незначительно за счет ослабления рубля на ожиданиях действий российских монетарных властей по нормализации курса. В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций на... В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций на... читать дальше

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В 2021 году число голодающих в мире выросло, достигнув отметки в 2,3 млрд человек, которые сталкивались с относительными или серьезными трудностями в попытках получить достаточно еды, сообщает Associated Press со ссылкой на доклад ООН. При этом, согласно докладу, "мир... При этом, согласно докладу, "мир... читать дальше

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Цены на нефть опустились ниже $100 за баррель в ходе торгов в среду вечером на опасениях инвесторов по поводу падения спроса из-за нависшей угрозы экономической рецессии. "В случае рецессии, с растущей безработицей и банкротствами физических и юридических лиц, сырьевые... "В случае рецессии, с растущей безработицей и банкротствами физических и юридических лиц, сырьевые... читать дальше

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Два десятка субъектов РФ стали пилотными регионами для создания Национальной системы пространственных данных (НСПД), сообщил Росреестр. "Росреестром в декабре 2021 года начата масштабная работа, направленная на реализацию проекта по созданию НСПД. Для пилотного... "Росреестром в декабре 2021 года начата масштабная работа, направленная на реализацию проекта по созданию НСПД. Для пилотного... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 39684 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9152 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,15 руб., максимальный - 64,7525 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,15 руб., максимальный - 64,7525 руб. Было... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 55,3 пункта по сравнению с 55,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Средний прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал более... читать дальше

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Основные индексы американского фондового рынка перешли к слабому снижению после первоначального роста на сегодняшних торгах. Инвесторы ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федрезерв по итогам июньского заседания повысил ключевую... Федрезерв по итогам июньского заседания повысил ключевую... читать дальше

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"Биннофарм Групп" 19 июля планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 300 базисных... Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 300 базисных... читать дальше

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ПАО "Россети Ленэнерго" установило ставку 15-го купона облигаций серии БО-05 на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. Десятилетний выпуск объемом 2,4 млрд рублей был размещен в июле 2015 года по ставке 13% годовых. Ставка текущего купона - 9,16% годовых.... Десятилетний выпуск объемом 2,4 млрд рублей был размещен в июле 2015 года по ставке 13% годовых. Ставка текущего купона - 9,16% годовых.... читать дальше

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