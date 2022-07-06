Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,6486 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,4195 руб., максимальный - 9,8496 руб. Было заключено 2080 сделок. Объем торгов составил 3248,41 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,627 руб. за юань.

6 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8332 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6486 руб.

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Доллар США ускорил рост по отношению к евро и фунту стерлингов и продолжает снижаться в паре с японской иеной. Доллар, вероятно, продолжит укрепляться в краткосрочной перспективе, поскольку опасения по поводу роста мировой экономики подстегивают спрос на активы "тихой... Доллар, вероятно, продолжит укрепляться в краткосрочной перспективе, поскольку опасения по поводу роста мировой экономики подстегивают спрос на активы "тихой... читать дальше

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об обороте данных и создании эксплуатации и модернизации государственных информационных систем в случаях, если их операторами являются частные организации, действующие в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 35862 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 62,911 руб. По... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили снижением торги в среду на сообщениях о росте заболеваемости коронавирусом в КНР. Китай сообщил о существенном увеличении случаев заболевания коронавирусом за последнюю неделю, причем в... читать дальше

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В четверг, 7 июля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 7,1 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В четверг, 7 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 3,37 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Китайский производитель лития Tianqi Lithium Corp. разместил акции в Гонконге на 13,5 млрд гонконгских долларов ($1,7 млрд), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Размещение стало крупнейшим в Гонконге с начала текущего года. По данным... По данным... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 49064 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3787 руб. Минимальный курс евро составил 62,7775 руб., максимальный - 66,57 руб. Было заключено 9629... Минимальный курс евро составил 62,7775 руб., максимальный - 66,57 руб. Было заключено 9629... читать дальше

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Банк России одобрил первый российский товарный индекс - биржевой индекс на пшеницу, который ежедневно по итогам торгов рассчитывает АО "Национальная товарная биржа" (НТБ). Для участников рынка индекс является ориентиром, который они могут использовать для решения... Для участников рынка индекс является ориентиром, который они могут использовать для решения... читать дальше

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"Газпром" видит возможность увеличения льготирования граждан для проведения газа от границ участка к дому за счет бюджетов субъектов РФ. Минэнерго считает, что речь идет о 50 млрд рублей. Как заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин ходе "круглого стола"... Как заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин ходе "круглого стола"... читать дальше

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Британский HSBC ведет переговоры о продаже своего российского подразделения российскому Экспобанку, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Переговоры находятся в продвинутой стадии, сказали собеседники агентства. Представители HSBC и Экспобанка отказались... Переговоры находятся в продвинутой стадии, сказали собеседники агентства. Представители HSBC и Экспобанка отказались... читать дальше

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Центральноафриканская Республика намерена создать собственную цифровую валюту Sango Coin к третьему кварталу текущего года. "Sango Coin станет валютой следующего поколения", - заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера в ходе онлайн-брифинга. "Sango Coin станет валютой следующего поколения", - заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера в ходе онлайн-брифинга. Министерству... Министерству... читать дальше

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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила сегодня о сокращении зависимости ЕС от российских энергоносителей. "Мы удаляемся от РФ чтобы обратиться к надежным, вызывающим доверие источникам", - сказала глава ЕК на сессии Европарламента в... "Мы удаляемся от РФ чтобы обратиться к надежным, вызывающим доверие источникам", - сказала глава ЕК на сессии Европарламента в... читать дальше

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В июне продажи "Соллерс Авто" выросли по сравнению с маем на 18,9%, снизившись в годовом выражении в 2,5 раза (на 60,1%) - до 1,831 тыс. шт., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За прошлый месяц группа реализовала на российском рынке 1,831 тыс.... За прошлый месяц группа реализовала на российском рынке 1,831 тыс.... читать дальше

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Госдума в среду приняла в третьем чтении закон о смягчении административной ответственности за правонарушения предпринимателей. Закон нацелен на развитие экономики в условиях внешнего санкционного давления, говорится в пояснительной записке. Закон нацелен на развитие экономики в условиях внешнего санкционного давления, говорится в пояснительной записке. Закон заменяет... Закон заменяет... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который модифицирует представление российским компаниям в сфере IT-технологий льгот по налогу на прибыль, из-под нулевой ставки выводятся высокомаржинальные проекты: IT-подразделения банков, онлайн-сервисы доставки еды и... читать дальше

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