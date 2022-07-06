06 июля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
6 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Май 2022
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Май 2022
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Июнь 2022
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 июля 2022 года 15:53
Доллар США ускорил рост по отношению к евро и фунту стерлингов и продолжает снижаться в паре с японской иеной.
Доллар, вероятно, продолжит укрепляться в краткосрочной перспективе, поскольку опасения по поводу роста мировой экономики подстегивают спрос на активы "тихой... читать дальше
.
06 июля 2022 года 15:46
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об обороте данных и создании эксплуатации и модернизации государственных информационных систем в случаях, если их операторами являются частные организации, действующие в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве... читать дальше
.
06 июля 2022 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 35862 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 62,911 руб. По... читать дальше
.
06 июля 2022 года 15:39
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили снижением торги в среду на сообщениях о росте заболеваемости коронавирусом в КНР. Китай сообщил о существенном увеличении случаев заболевания коронавирусом за последнюю неделю, причем в... читать дальше
.
06 июля 2022 года 15:30
В четверг, 7 июля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 7,1 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
06 июля 2022 года 15:30
В четверг, 7 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 3,37 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
06 июля 2022 года 15:24
Китайский производитель лития Tianqi Lithium Corp. разместил акции в Гонконге на 13,5 млрд гонконгских долларов ($1,7 млрд), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Размещение стало крупнейшим в Гонконге с начала текущего года.
По данным... читать дальше
.
06 июля 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 49064 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3787 руб.
Минимальный курс евро составил 62,7775 руб., максимальный - 66,57 руб. Было заключено 9629... читать дальше
.
06 июля 2022 года 15:11
Банк России одобрил первый российский товарный индекс - биржевой индекс на пшеницу, который ежедневно по итогам торгов рассчитывает АО "Национальная товарная биржа" (НТБ).
Для участников рынка индекс является ориентиром, который они могут использовать для решения... читать дальше
.
06 июля 2022 года 15:03
"Газпром" видит возможность увеличения льготирования граждан для проведения газа от границ участка к дому за счет бюджетов субъектов РФ. Минэнерго считает, что речь идет о 50 млрд рублей.
Как заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин ходе "круглого стола"... читать дальше
.
06 июля 2022 года 14:55
Британский HSBC ведет переговоры о продаже своего российского подразделения российскому Экспобанку, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Переговоры находятся в продвинутой стадии, сказали собеседники агентства. Представители HSBC и Экспобанка отказались... читать дальше
.
06 июля 2022 года 14:47
Центральноафриканская Республика намерена создать собственную цифровую валюту Sango Coin к третьему кварталу текущего года.
"Sango Coin станет валютой следующего поколения", - заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера в ходе онлайн-брифинга.
Министерству... читать дальше
.
06 июля 2022 года 14:40
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила сегодня о сокращении зависимости ЕС от российских энергоносителей.
"Мы удаляемся от РФ чтобы обратиться к надежным, вызывающим доверие источникам", - сказала глава ЕК на сессии Европарламента в... читать дальше
.
06 июля 2022 года 14:32
В июне продажи "Соллерс Авто" выросли по сравнению с маем на 18,9%, снизившись в годовом выражении в 2,5 раза (на 60,1%) - до 1,831 тыс. шт., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
За прошлый месяц группа реализовала на российском рынке 1,831 тыс.... читать дальше
.
06 июля 2022 года 14:24
Госдума в среду приняла в третьем чтении закон о смягчении административной ответственности за правонарушения предпринимателей.
Закон нацелен на развитие экономики в условиях внешнего санкционного давления, говорится в пояснительной записке.
Закон заменяет... читать дальше
.
06 июля 2022 года 14:16
Госдума приняла в третьем чтении закон, который модифицирует представление российским компаниям в сфере IT-технологий льгот по налогу на прибыль, из-под нулевой ставки выводятся высокомаржинальные проекты: IT-подразделения банков, онлайн-сервисы доставки еды и... читать дальше
.