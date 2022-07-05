ЦБ РФ установил курс евро с 6 июля в размере 60,1618 руб.

5 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 60,1618 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 297,82 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39936,040 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 154,395 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3504 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0292 руб. Минимальный курс юаня составил 8,6064 руб., максимальный - 9,475 руб. Было заключено 50778 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,6064 руб., максимальный - 9,475 руб. Было заключено 50778 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34128 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6317 руб. Минимальный курс евро составил 57,37 руб., максимальный - 64,0625 руб. Было заключено 22287... Минимальный курс евро составил 57,37 руб., максимальный - 64,0625 руб. Было заключено 22287... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 42045 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3239 руб. Минимальный курс доллара США составил 55,295 руб., максимальный - 62,3 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 55,295 руб., максимальный - 62,3 руб. Была... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленным движением индексов. Мировые фондовые рынки также демонстрировали смешанную динамику. Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai... Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai... читать дальше

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Программа газификации регионов России будет скорректирована в сторону увеличения из-за высокого спроса, сообщил генеральный директор ООО "Газпром газификация" (единый оператор газификации) Сергей Густов журналистам во вторник. "По программе газификации принято решение... "По программе газификации принято решение... читать дальше

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Россельхознадзор с помощью системы "Меркурий" (электронная ветсертификация продукции) за полгода обнаружил 2,091 тыс. предприятий-фантомов. Большую часть из них (1,587 тыс.) представляли компании, якобы занимающиеся торговлей и хранением продукции, а также реализацией... Большую часть из них (1,587 тыс.) представляли компании, якобы занимающиеся торговлей и хранением продукции, а также реализацией... читать дальше

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В Совете Федерации предлагают провести эксперимент по маркировке икры лососевых и осетровых рыб в 2022 году. В Минпромторге поддерживают проведение эксперимента, о его сроках планируют посоветоваться с бизнесом. Как сообщается в письме первого зампреда комитета Совета... Как сообщается в письме первого зампреда комитета Совета... читать дальше

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Нефтяные котировки падают в ходе торгов во вторник на фоне опасений сокращения глобального спроса на топливо и укрепления курса доллара. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск подешевели на $8,64 (7,61%) - до $104,86 за баррель.... Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск подешевели на $8,64 (7,61%) - до $104,86 за баррель.... читать дальше

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Акционеры ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды за 2021 год из расчета 10,282 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия прошлого года, говорится в сообщении... читать дальше

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И июне Ирак экспортировал 101,191 млн баррелей нефти, или 3,373 млн баррелей в сутки, что на 2,21% больше, чем суточные показатели в мае, сообщает Iraq Oil & Gas News со ссылкой на министерство нефти страны. Выручка от продажи нефти за месяц составила $11,505 млрд при... Выручка от продажи нефти за месяц составила $11,505 млрд при...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 51099 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,9468 руб. Минимальный курс доллара США составил 55,285 руб., максимальный - 62,25 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 55,285 руб., максимальный - 62,25 руб. Было... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку разработал поправки, которые автоматически перекладывают субсидиарную ответственность по старым обязательствам "дочек" санируемых финансовых организаций на лиц, которые контролировали эти структуры, рассказал "Интерфаксу" источник в... читать дальше

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Открытие сухопутных границ России облегчит поездки россиян в соседние страны, однако не оживит въездной турпоток из-за требования ПЦР-тестов и невозможности оформить электронную визу, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина... читать дальше

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Продажи автомобилей Ford Motor в США в июне подскочили на 31,5% (в годовом сравнении) и достигли 152,262 тыс. машин, говорится в пресс-релизе компании. В том числе реализация легковых автомобилей компании выросла в отчетном месяце на 62,2% (до 4,65 тыс.), грузовиков -... В том числе реализация легковых автомобилей компании выросла в отчетном месяце на 62,2% (до 4,65 тыс.), грузовиков -... читать дальше

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Правительство увеличило в 1,5 раза размер кредита в рамках программы льготной ипотеки для IT-специалистов: в регионах-миллионниках сумма может достигать 30 млн рублей, в остальных - 15 млн рублей, сообщает правительственная пресс-служба во вторник. Соответствующее... Соответствующее... читать дальше

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