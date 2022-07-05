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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 6 июля в размере 60,1618 руб.
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05 июля 2022 года 15:54
ЦБ РФ установил курс евро с 6 июля в размере 60,1618 руб.
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5 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 60,1618 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 297,82 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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