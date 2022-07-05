Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,4723 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39936,040 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 154,395 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3504 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0292 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34128 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6317 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 42045 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3239 руб.

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Программа газификации регионов России будет скорректирована в сторону увеличения из-за высокого спроса, сообщил генеральный директор ООО "Газпром газификация" (единый оператор газификации) Сергей Густов журналистам во вторник.

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Россельхознадзор с помощью системы "Меркурий" (электронная ветсертификация продукции) за полгода обнаружил 2,091 тыс. предприятий-фантомов.

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В Совете Федерации предлагают провести эксперимент по маркировке икры лососевых и осетровых рыб в 2022 году. В Минпромторге поддерживают проведение эксперимента, о его сроках планируют посоветоваться с бизнесом.

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Нефтяные котировки падают в ходе торгов во вторник на фоне опасений сокращения глобального спроса на топливо и укрепления курса доллара.

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И июне Ирак экспортировал 101,191 млн баррелей нефти, или 3,373 млн баррелей в сутки, что на 2,21% больше, чем суточные показатели в мае, сообщает Iraq Oil & Gas News со ссылкой на министерство нефти страны.

Выручка от продажи нефти за месяц составила $11,505 млрд при...