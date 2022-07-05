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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8154 руб.
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05 июля 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8154 руб.
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5 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 330 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8154 руб. Минимальный курс юаня составил 8,65 руб., максимальный - 9,0001 руб. Было заключено 2417 сделок. Объем торгов составил 4801,72 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,82 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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