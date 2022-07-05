.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1309,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3510,65 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ мае составило 1,7%
В мае снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,7% после снижения на 1,6% в апреле, сообщил Росстат. В январе-мае показатель повысился на 2,8%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение на 2,8%
 
Правительство вернулось к работе над реформой корпоративного банкротства
Власти сочли необходимым вернуться к работе над реформой института банкротства - первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития и ФНС адаптировать под "текущую экономическую ситуацию" законопроект "О несостоятельности (банкротстве)",...
 
В 1-м квартале россияне оформили рекордное за 10 лет число карт "Мир"
За 1-й квартал 2022 года число эмитированных банковских карт в России выросло на 12 млн - до 341 млн. Такие данные следуют из статистического бюллетеня ЦБ, с которым ознакомились "Известия". Это максимальный прирост количества карт с 2012 года,...
 
Уход гостиничных брендов не снизит качество отелей
Ряд зарубежных операторов гостиничных сетей заявили об уходе с российского рынка. Среди них - британская компания InterContinental Hotels Group (IHG) (отели Holiday Inn, Crowne Plaza, InterContinental и Indigo), Marriott International (бренды...
 
05 июля 2022 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1309,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3510,65 млрд руб.

 0
5 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 июля составили по Российской Федерации 1309,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1183,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1623,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1516,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 июля составили 3510,65 млрд руб. против 3417,76905 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
05 июля 2022 года 12:07
В июне бюджет получил дополнительно 138,9 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий
По итогам июня 2022 года суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема составило положительную величину - 138,9 млрд руб., сообщил Минфин РФ во вторник.

Министерство объяснило это...    читать дальше
.
05 июля 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8154 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 330 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8154 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,65 руб., максимальный - 9,0001 руб. Было заключено 2417 сделок....    читать дальше
.
05 июля 2022 года 11:53
Доллар на "Московской бирже" поднялся выше 58 руб.
Доллар США и евро растут на "Московской бирже". При этом курс доллара поднялся выше 58 руб. впервые с 14 июня, евро торгуется по направлению к 60 руб.

Курс доллара США составил 57,86 руб. в 11:21 мск, что на 2,6 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее...    читать дальше
.
05 июля 2022 года 11:45
Аналитики Citi просчитали сценарий обвала цен на нефть в случае рецессии
Цены на нефть в этом году подскочили до многолетних максимумов на фоне активного экономического восстановления после пандемии COVID-19 и рисков сокращения предложения из-за геополитической напряженности. Банки пытаются предугадать траекторию движения нефтяных котировок в текущем...    читать дальше
.
05 июля 2022 года 11:37
РФ за сутки COVID-19 заболели почти 2,7 тыс. человек
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 2,7 тыс. случаев, госпитализированы более 1,3 тыс. человек, скончались 48 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"По состоянию на 5 июля, в РФ...    читать дальше
.
05 июля 2022 года 11:30
ГК "Автодор" установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 30,5 млрд рублей на уровне не выше 10,7%
"Автодор" установила ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-003P-02 объемом 30,513 млрд рублей на уровне не выше 10,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит с 11:00 МСК 1 июля до 15:00 МСК 5...    читать дальше
.
05 июля 2022 года 11:30
В июне "АвтоВАЗ" увеличил продажи в РФ почти на 25% к маю, за 6 месяцев - снизил в 2,7 раза
В июне "АвтоВАЗ" увеличил продажи автомобилей Lada на российском рынке почти на четверть, до 7,484 тысячи автомобилей, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах выставки "Иннопром-2022".

"Продажи за июнь составили 7,484 тысячи автомобилей. Это плюс...    читать дальше
.
05 июля 2022 года 11:22
Потанин: "Норникель" работает над альтернативной цепочкой поставок металлов на случай отказа порта Роттердама
"Норильский никель" работает над альтернативной цепочкой поставок своих металлов, ориентированной на Китай и рынки Юго-Восточной Азии, на случай отказа порта Роттердама от приема грузов российской компании, сообщил президент компании Владимир Потанин в интервью телеканалу...    читать дальше
.
05 июля 2022 года 11:20
ВТБ разместит 5 июля однодневные бонды серии КС-4-250 на 50 млрд руб. по цене 99,9762% от номинала
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-250 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9762% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,69% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
.
05 июля 2022 года 11:14
В январе-мае выдача автокредитов в РФ снизилась на 40,9%
В январе-мае 2022 года российскими банками было выдано автокредитов на сумму 257,3 млрд. руб. или на 40,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом по сравнению с первыми 5 месяцами...    читать дальше
.
05 июля 2022 года 11:03
За квартал предприятия обрабатывающей промышленности Москвы инвестировали в экономику города почти 31 млрд руб.
Предприятия обрабатывающей промышленности за первые три месяца 2022 года инвестировали в экономику Москвы почти 31 млрд рублей. Это позволяет им увеличивать производственные мощности и объемы выпускаемой продукции, а также расширять штат высококвалифицированных специалистов,...    читать дальше
.
05 июля 2022 года 10:59
"Эксперт РА" присвоило бондам "СИБУРа" на 15 млрд рублей ожидаемый рейтинг "ruAAA(EXP)"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям АО "СИБУР холдинг" серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAAA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены...    читать дальше
.
05 июля 2022 года 10:55
Uniper ждет от властей ФРГ помощи объемом 9 млрд евро
Немецкий энергохолдинг Uniper SE обсуждает с правительством Германии возможный пакет помощи объемом порядка 9 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, власти ФРГ рассматривают комплекс мер по поддержке...    читать дальше
.
05 июля 2022 года 10:48
Рост товарооборота между Турцией и Россией в 2022 году может составить 43%
Товарооборот между Турцией и Россией в 2022 году прогнозируется на уровне около $50 млрд против $35 млрд в 2021 году, сообщил посол Турции в РФ Мехмет Самсар журналистам в кулуарах выставки "Иннопром-2022". Таким образом, показатель в текущем году может вырасти на...    читать дальше
.
05 июля 2022 года 10:40
Июньский оборот торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" упал в годовом выражении в 3,8 раза
Объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" на "СПБ бирже" в июне 2022 года составил $9,87 млрд, что на 10,7% меньше, чем в мае 2022 года ($11,04 млрд) и в 3,8 раза меньше, чем в июне 2021 года ($37,53 млрд), сообщается в пресс-релизе...    читать дальше
.
05 июля 2022 года 10:33
Volvo Group начала сокращать сотрудников в России
Volvo Group начала сокращать персонал в российских подразделениях для адаптации к изменившимся условиям, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Условия, на которых будут увольнять сотрудников и их количество сейчас определяет руководство российского офиса Volvo...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.