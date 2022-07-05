.

По итогам июня 2022 года суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема составило положительную величину - 138,9 млрд руб., сообщил Минфин РФ во вторник. Министерство объяснило это... Министерство объяснило это... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 330 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8154 руб. Минимальный курс юаня составил 8,65 руб., максимальный - 9,0001 руб. Было заключено 2417 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,65 руб., максимальный - 9,0001 руб. Было заключено 2417 сделок.... читать дальше

.

Доллар США и евро растут на "Московской бирже". При этом курс доллара поднялся выше 58 руб. впервые с 14 июня, евро торгуется по направлению к 60 руб. Курс доллара США составил 57,86 руб. в 11:21 мск, что на 2,6 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее... Курс доллара США составил 57,86 руб. в 11:21 мск, что на 2,6 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее... читать дальше

.

Цены на нефть в этом году подскочили до многолетних максимумов на фоне активного экономического восстановления после пандемии COVID-19 и рисков сокращения предложения из-за геополитической напряженности. Банки пытаются предугадать траекторию движения нефтяных котировок в текущем... читать дальше

.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 2,7 тыс. случаев, госпитализированы более 1,3 тыс. человек, скончались 48 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник. "По состоянию на 5 июля, в РФ... "По состоянию на 5 июля, в РФ... читать дальше

.

"Автодор" установила ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-003P-02 объемом 30,513 млрд рублей на уровне не выше 10,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок проходит с 11:00 МСК 1 июля до 15:00 МСК 5... Сбор заявок проходит с 11:00 МСК 1 июля до 15:00 МСК 5... читать дальше

.

В июне "АвтоВАЗ" увеличил продажи автомобилей Lada на российском рынке почти на четверть, до 7,484 тысячи автомобилей, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах выставки "Иннопром-2022". "Продажи за июнь составили 7,484 тысячи автомобилей. Это плюс... "Продажи за июнь составили 7,484 тысячи автомобилей. Это плюс... читать дальше

.

"Норильский никель" работает над альтернативной цепочкой поставок своих металлов, ориентированной на Китай и рынки Юго-Восточной Азии, на случай отказа порта Роттердама от приема грузов российской компании, сообщил президент компании Владимир Потанин в интервью телеканалу... читать дальше

.

июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-250 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9762% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,69% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,69% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

.

В январе-мае 2022 года российскими банками было выдано автокредитов на сумму 257,3 млрд. руб. или на 40,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом по сравнению с первыми 5 месяцами... читать дальше

.

Предприятия обрабатывающей промышленности за первые три месяца 2022 года инвестировали в экономику Москвы почти 31 млрд рублей. Это позволяет им увеличивать производственные мощности и объемы выпускаемой продукции, а также расширять штат высококвалифицированных специалистов,... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям АО "СИБУР холдинг" серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAAA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены... По данному выпуску не предусмотрены... читать дальше

.

Немецкий энергохолдинг Uniper SE обсуждает с правительством Германии возможный пакет помощи объемом порядка 9 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, власти ФРГ рассматривают комплекс мер по поддержке... По словам источников, власти ФРГ рассматривают комплекс мер по поддержке... читать дальше

.

Товарооборот между Турцией и Россией в 2022 году прогнозируется на уровне около $50 млрд против $35 млрд в 2021 году, сообщил посол Турции в РФ Мехмет Самсар журналистам в кулуарах выставки "Иннопром-2022". Таким образом, показатель в текущем году может вырасти на... читать дальше

.

Объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" на "СПБ бирже" в июне 2022 года составил $9,87 млрд, что на 10,7% меньше, чем в мае 2022 года ($11,04 млрд) и в 3,8 раза меньше, чем в июне 2021 года ($37,53 млрд), сообщается в пресс-релизе... читать дальше

.

Volvo Group начала сокращать персонал в российских подразделениях для адаптации к изменившимся условиям, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Условия, на которых будут увольнять сотрудников и их количество сейчас определяет руководство российского офиса Volvo... Условия, на которых будут увольнять сотрудников и их количество сейчас определяет руководство российского офиса Volvo... читать дальше

.