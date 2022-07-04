ЦБ РФ установил курс евро с 5 июля в размере 57,1836 руб.

4 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 57,1836 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 82,52 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 40090,436 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 249,315 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 272 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6788 руб. Минимальный курс юаня составил 8,45 руб., максимальный - 9,044 руб. Было заключено 33664 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,45 руб., максимальный - 9,044 руб. Было заключено 33664 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7575 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,2189 руб. Минимальный курс евро составил 56,6925 руб., максимальный - 58,9 руб. Было заключено 20395... Минимальный курс евро составил 56,6925 руб., максимальный - 58,9 руб. Было заключено 20395... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде июня снизилось до 7,72% с 8,14% во второй декаде,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне разнополярных внешних сигналов, ослабления рубля и затишья в санкционной риторике Запада. Индекс МосБиржи удержал рубеж 2200 пунктов на фоне дорожающей нефти. В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной... В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной... читать дальше

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Региональные власти Германии дали разрешение энергохолдингу Uniper SE на строительство терминала сжиженного природного газа (СПГ) на побережье Северного моря. Так страна пытается сократить зависимость от российского газа, пишет Dow Jones. Администрация германского... Администрация германского... читать дальше

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ЦБ РФ до середины следующего года не будет учитывать уменьшение собственных средств банка ниже уровня уставного капитала для целей применения мер по финансовому оздоровлению кредитной организации. Поправки предложены главой думского комитета по финансовому рынку... Поправки предложены главой думского комитета по финансовому рынку... читать дальше

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Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в июне 2022 года снизился на 9,8% и составил 73,5 трлн рублей по сравнению с 81,5 трлн рублей в июне прошлого года, сообщается в пресс-релизе биржи. Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в июне 2022... Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в июне 2022... читать дальше

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Продажи шведского автопроизводителя Volvo Car AB в июне снизились на 26,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее в связи с нехваткой автокомпонентов из-за локдаунов в Китае. Проблема недостатка деталей больше всего коснулась производства электромобилей и гибридных... читать дальше

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Возвращение иранской нефти на мировую арену поможет сбалансировать рынки, считает министр нефти Исламской Республики Джавад Овджи. "Последние события в мировой экономике показали увеличение инфляционных эффектов во многих странах мира, а цены на виды топлива значительно выросли.... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует корректировать портфель корпоративных облигаций, отдавая предпочтение эмитентам с наиболее низким углеродным следом. ЕЦБ будет реинвестировать "существенный объем поступлений от погашаемых бумаг в ближайшие годы" таким... ЕЦБ будет реинвестировать "существенный объем поступлений от погашаемых бумаг в ближайшие годы" таким... читать дальше

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Банки и лизинговые компании получат средства на перезапуск программ льготного автокредитования и лизинга в июле, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на пленарной сессии выставки "Иннопром-2022". "После совещания у президента было принято решение о поддержке спроса... "После совещания у президента было принято решение о поддержке спроса... читать дальше

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Выпуск пиломатериалов в РФ в первом полугодии 2022 года незначительно, на 0,2%, сократился относительно аналогичного периода 2021 года и составило 12,2 млн куб. м, сообщил директор Рослесинфорга Павел Чащин. "Это говорит об оптимизме производителей данного вида продукции и... читать дальше

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Программы господдержки спроса в автопроме, которые планируется перезапустить в ближайшее время, простимулируют производство в России около 80 тысяч автомобилей при ожидаемом по году рынке в 750-800 тыс. проданных новых машин, сообщил "Интерфаксу" замглавы Минпромторга Альберт... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-249 на 27 млрд 753,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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"Газпром" предлагает разработать механизм координации экспорта российского трубного газа и СПГ из-за того, что в текущих условиях на рынке возникла валютная конкуренция. Такую инициативу озвучил замначальника департамента "Газпрома" Кирилл Полоус в ходе "круглого стола" комитета... читать дальше

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