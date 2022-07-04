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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7824 руб.
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Снижение промпроизводства в РФ мае составило 1,7%
В мае снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,7% после снижения на 1,6% в апреле, сообщил Росстат. В январе-мае показатель повысился на 2,8%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение на 2,8%
 
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В России могут пересмотреть параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК. Это следует из законопроекта, на который ссылаются "Известия". Согласно документу, порог этих показателей предлагается увеличить в два...
 
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Население лишили льгот при техприсоединении к электросетям
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04 июля 2022 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7824 руб.

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4 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4686 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7824 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,6581 руб., максимальный - 9,03 руб. Было заключено 1742 сделки. Объем торгов составил 3210,26 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,72 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
04 июля 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7824 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4686 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7824 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,6581 руб., максимальный - 9,03 руб. Было заключено 1742 сделки....    читать дальше
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04 июля 2022 года 12:00
АКРА подтвердило рейтинг ВБРР и его бондов на уровне "AA(RU)" со стабильным прогнозом
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04 июля 2022 года 12:00
ВТБ разместит 4 июля однодневные бонды серии КС-4-249 на 50 млрд руб. по цене 99,9761% от номинала
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-249 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9761% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,73% годовых.

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 2,9 тыс. случаев, госпитализированы свыше 500 человек, скончались 43 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"По состоянию на 4 июля, в РФ...    читать дальше
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Правительство РФ запускает новую меру поддержки российских производителей комплектующих для автомобилей и сельхозтехники.

Соответствующее постановление от 30 июня N1176 подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

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04 июля 2022 года 11:38
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ГК "Автодор" 13 июля начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-15 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,39% годовых, купоны годовые. Выплата 1-го купона будет производиться в дату окончания 17-го...    читать дальше
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04 июля 2022 года 11:33
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Японии придется продолжить импорт сжиженного природного газа из России ввиду резкого роста цен на энергоносители и ограниченных перспектив перезапуска атомных электростанций, пишет Financial Times.

Как заявил президент и главный исполнительный директор Mitsui OSK Lines...    читать дальше
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Потребительские цены в Турции в июне выросли на 78,6% в годовом выражении, показали данные статистического института страны (Turkstat). Инфляция в прошлом месяце ускорилась по сравнению с 73,5% в мае и обновила максимум с сентября 1998 года.

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04 июля 2022 года 11:11
"Новошип" отказался от моратория на банкротство
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В России мораторий на банкротство начал действовать с 1 апреля....    читать дальше
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04 июля 2022 года 10:59
Темпы роста цен на продукты: россияне поделились своими ощущениями - опрос
Более трети россиян ощутили за последние 4 недели значительный рост цен на мясо, сахар, хлеб и молоко, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают,...    читать дальше
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04 июля 2022 года 10:53
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Нефтяные цены могут взлететь и достичь $380 за баррель в худшем сценарии, при котором Россия сократит поставки топлива в ответ на западные санкции, прогнозируют аналитики J.P. Morgan Chase & Co.

РФ может себе позволить снизить добычу на 5 млн баррелей в сутки, не...    читать дальше
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04 июля 2022 года 10:48
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Многие крупные страны вступят в рецессию в течение следующих 12 месяцев на фоне ужесточения государственной политики и повышения стоимости жизни, что подтолкнет мировую экономику к синхронному замедлению роста, полагают аналитики Nomura Holdings Inc.

По их прогнозам, с...    читать дальше
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04 июля 2022 года 10:40
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Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ в мае 2022 года оставило 1 млрд евро по сравнению с профицитом в 3,1 млрд евро в апреле, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

По отношению к предыдущему месяцу объем германского экспорта в мае с...    читать дальше
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04 июля 2022 года 10:32
Во втором квартале операционная прибыль Exxon может оказаться рекордной за 25 лет
Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil ожидает получить сильную операционную прибыль во втором квартале за счет роста цен на нефть, газ и продукты нефтепереработки до многолетних максимумов.

Руководство Exxon считает, что операционная прибыль в апреле-июне...    читать дальше
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04 июля 2022 года 10:26
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 4 июля растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,9 пункта (1,083%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2230,51 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,65 пункта (0,443%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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04 июля 2022 года 10:25
ММК не будет выплачивать финальные дивиденды за 2021 год
Акционеры ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" на годовом собрании, которое состоялось 30 июня, приняли решение не выплачивать дивиденды за 4-й квартал 2021 года, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, на заседании в мае совет директоров ММК...    читать дальше
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