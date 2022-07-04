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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4686 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7824 руб. Минимальный курс юаня составил 8,6581 руб., максимальный - 9,03 руб. Было заключено 1742 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,6581 руб., максимальный - 9,03 руб. Было заключено 1742 сделки.... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ВБРР и облигаций банка на уровне "AA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг ВБРР обусловлен, по мнению агентства, устойчивым бизнес-профилем... Кредитный рейтинг ВБРР обусловлен, по мнению агентства, устойчивым бизнес-профилем... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-249 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9761% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,73% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,73% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 2,9 тыс. случаев, госпитализированы свыше 500 человек, скончались 43 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник. "По состоянию на 4 июля, в РФ... "По состоянию на 4 июля, в РФ... читать дальше

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Правительство РФ запускает новую меру поддержки российских производителей комплектующих для автомобилей и сельхозтехники. Соответствующее постановление от 30 июня N1176 подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Соответствующее постановление от 30 июня N1176 подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Речь идёт о... Речь идёт о... читать дальше

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ГК "Автодор" 13 июля начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-15 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,39% годовых, купоны годовые. Выплата 1-го купона будет производиться в дату окончания 17-го... Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,39% годовых, купоны годовые. Выплата 1-го купона будет производиться в дату окончания 17-го... читать дальше

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Японии придется продолжить импорт сжиженного природного газа из России ввиду резкого роста цен на энергоносители и ограниченных перспектив перезапуска атомных электростанций, пишет Financial Times. Как заявил президент и главный исполнительный директор Mitsui OSK Lines... Как заявил президент и главный исполнительный директор Mitsui OSK Lines... читать дальше

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Потребительские цены в Турции в июне выросли на 78,6% в годовом выражении, показали данные статистического института страны (Turkstat). Инфляция в прошлом месяце ускорилась по сравнению с 73,5% в мае и обновила максимум с сентября 1998 года. Аналитики, опрошенные... Аналитики, опрошенные... читать дальше

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ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип") отказалось от применения в отношении себя моратория на возбуждение дел о банкротстве. По данным Федресурса, соответствующее заявление датировано 1 июля. В России мораторий на банкротство начал действовать с 1 апреля.... В России мораторий на банкротство начал действовать с 1 апреля.... читать дальше

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Более трети россиян ощутили за последние 4 недели значительный рост цен на мясо, сахар, хлеб и молоко, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра. Результаты исследования показывают,... Результаты исследования показывают,... читать дальше

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Нефтяные цены могут взлететь и достичь $380 за баррель в худшем сценарии, при котором Россия сократит поставки топлива в ответ на западные санкции, прогнозируют аналитики J.P. Morgan Chase & Co. РФ может себе позволить снизить добычу на 5 млн баррелей в сутки, не... РФ может себе позволить снизить добычу на 5 млн баррелей в сутки, не... читать дальше

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Многие крупные страны вступят в рецессию в течение следующих 12 месяцев на фоне ужесточения государственной политики и повышения стоимости жизни, что подтолкнет мировую экономику к синхронному замедлению роста, полагают аналитики Nomura Holdings Inc. По их прогнозам, с... По их прогнозам, с... читать дальше

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Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ в мае 2022 года оставило 1 млрд евро по сравнению с профицитом в 3,1 млрд евро в апреле, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis). По отношению к предыдущему месяцу объем германского экспорта в мае с... По отношению к предыдущему месяцу объем германского экспорта в мае с... читать дальше

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Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil ожидает получить сильную операционную прибыль во втором квартале за счет роста цен на нефть, газ и продукты нефтепереработки до многолетних максимумов. Руководство Exxon считает, что операционная прибыль в апреле-июне... Руководство Exxon считает, что операционная прибыль в апреле-июне... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,9 пункта (1,083%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2230,51 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,65 пункта (0,443%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,65 пункта (0,443%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Акционеры ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" на годовом собрании, которое состоялось 30 июня, приняли решение не выплачивать дивиденды за 4-й квартал 2021 года, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, на заседании в мае совет директоров ММК... Как сообщалось, на заседании в мае совет директоров ММК... читать дальше

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