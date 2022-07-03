ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 июля в размере 53,7676 руб., евро - 56,3584 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 56,3584 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,72 руб.

3 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 53,7676 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,26 руб.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 53,7676 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,26 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 56,3584 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 56,3584 руб. По сравнению с...

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В ближайшие годы в Новой Москве появятся 12 новых станций метрополитена, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "До присоединения к границам "старой" Москвы на новых территориях не было метро. За десять... "До присоединения к границам "старой" Москвы на новых территориях не было метро. За десять... читать дальше

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Приостановка членства "Почты России" PostEurop не отразится на клиентах, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Ранее в субботу Ассоциация европейских государственных почтовых операторов PostEurop сообщила, что приостановила членство "Почты России" и "Белпочты".... Ранее в субботу Ассоциация европейских государственных почтовых операторов PostEurop сообщила, что приостановила членство "Почты России" и "Белпочты".... читать дальше

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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ведения реестра объектов туристической индустрии. Владельцы таких объектов будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС) на ближайшие пять лет, сообщает сайт кабинета министров... читать дальше

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Правительство распространило действие специальной кредитной программы системообразующих организаций промышленности и торговли на предприятия, работающие в ракетно-космической отрасли и атомной энергетике, сообщает сайт кабинета министров. Соответствующее постановление подписал... читать дальше

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Договор на подключение к газовым сетям можно будет оформить и подписать через портал госуслуг к концу 2022 года, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства. "Подписанное постановление - часть плана мероприятий по... "Подписанное постановление - часть плана мероприятий по... читать дальше

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Санкции против России бьют по экономике и фондовым рынкам США, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Американские санкции против России наносят сокрушительный удар по экономике США и уже привели к крупнейшему в истории падению ведущих... читать дальше

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Минсельхоз РФ начал рассчитывать пошлины на экспорт зерна в рублях. Как сообщает ведомство, экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 июля составит 4 600 рублей за тонну, на ячмень - 3 307 рублей, на кукурузу - 2 168,8 рубля за тонну. Эти пошлины будут действовать по 13... Эти пошлины будут действовать по 13... читать дальше

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ГУП "Пассажиравтотранс" Петербурга объявило три аукциона для закупки в общей сложности 105 односекционных автобусов, следует из материалов на сайте единой информационной системы в сфере госзакупок. Согласно документации, в двух аукционах идет речь о закупке 25 автобусов... Согласно документации, в двух аукционах идет речь о закупке 25 автобусов... читать дальше

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Правительство РФ приняло постановление о переводе в рубли пошлин на экспорт зерна, подсолнечного масла и шрота. Документ также предусматривает продление на год, до 31 августа 2023 года, пошлины на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота. Постановление подписано 30 июня... читать дальше

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В ряде европейских стран обеспокоены растущим уровнем заболеваемости коронавирусом, а также увеличением числа госпитализаций из-за COVID-19, сообщают местные СМИ. Так, в Италии за сутки выявили более 86,3 тыс. случаев коронавируса, днем ранее - 83,2 тыс. За последние 24... Так, в Италии за сутки выявили более 86,3 тыс. случаев коронавируса, днем ранее - 83,2 тыс. За последние 24... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 3,3 тыс. случаев, госпитализированы более 1,1 тыс. человек, скончался 51 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По состоянию на 2 июля, в РФ выявлено 3... читать дальше

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Акционеры девелопера "ПИК" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, сообщила компания. В прошлом году "ПИК" перечислил акционерам 22,51 рубля на акцию по итогам 2020 года и еще 22,92 рубля на акцию за I квартал 2021 года - в общей сложности около 30 млрд... В прошлом году "ПИК" перечислил акционерам 22,51 рубля на акцию по итогам 2020 года и еще 22,92 рубля на акцию за I квартал 2021 года - в общей сложности около 30 млрд... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 548 млн 474 тыс. 889, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 337 тыс.... читать дальше

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Акционеры ПАО "ТГК-2" на годовом собрании 30 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год на все виды акций, говорится в материалах ПАО. Из чистой прибыли в размере 237,4 млн рублей в резервный фонд решено направить 11 млн 870 тыс. рублей, остальную часть - 225 млн... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 53,7676 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,26 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 56,3584 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 56,3584 руб. По сравнению с...

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