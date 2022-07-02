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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 июля в размере 53,7676 руб., евро - 56,3584 руб.
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02 июля 2022 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 июля в размере 53,7676 руб., евро - 56,3584 руб.
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2 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 53,7676 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,26 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 56,3584 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,72 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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