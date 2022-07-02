ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 июля в размере 53,7676 руб., евро - 56,3584 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 56,3584 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,72 руб.

2 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 53,7676 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,26 руб.

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Поток автотуристов на юг в этом сезоне вырастет на 35-40%, считают в Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга. А Ростуризме в помощь автопутешественникам разработали 133 маршрута, сообщает "Российская газета". Например, маршрут по Дагестану проложили... Например, маршрут по Дагестану проложили... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своих социальных сетях, что в 2022 году градостроительно-земельная комиссия приняла решения о выделении примерно 137 гектаров земли для создания в столице масштабных инвестиционных проектов (МаИП) - детских садов, школ, новых производств и... читать дальше

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В Евросоюзе обсуждают идею создания специального ведомства, задача которого - следить за тем, как страны ЕС выполняют санкции, пишет итальянская газета Il Sole 24 Ore.. В поддержку данного предложения выступила член Еврокомиссии Мейрид Макгиннесс, курирующая вопросы... В поддержку данного предложения выступила член Еврокомиссии Мейрид Макгиннесс, курирующая вопросы... читать дальше

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Правительство РФ утвердило особенности процедуры казначейского сопровождения для государственных и муниципальных контрактов в 2022 году, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. "Компании, работающие по отдельным государственным или муниципальным... "Компании, работающие по отдельным государственным или муниципальным... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила технологического подключения квартир в новостройках к телекоммуникационным сетям. Сайт правительства РФ сообщает, что в соответствии с новыми нормами, "застройщики теперь должны заранее -... Сайт правительства РФ сообщает, что в соответствии с новыми нормами, "застройщики теперь должны заранее -... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 3 тыс. случаев, госпитализированы свыше 500 человек, скончались 47 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "По состоянию на 3 июля, в РФ выявлено 3... читать дальше

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Список ИТ-компаний, отвечающих условиям для предоставления их сотрудникам льготной ипотеки, увеличился более чем на 1 тыс. организаций, говорится в сообщении Минцифры. В актуализированном реестре - более 10 тыс. компаний. Чтобы попасть в этот перечень, организация... В актуализированном реестре - более 10 тыс. компаний. Чтобы попасть в этот перечень, организация... читать дальше

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За первые полгода в столице построили и ввели в эксплуатацию порядка 5,3 млн "квадратов" различной недвижимости, в том числе, почти 3 млн кв. м - жилья, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 548 млн 828 тыс. 133, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 338... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 53,7676 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,26 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 56,3584 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 56,3584 руб. По сравнению с...

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В ближайшие годы в Новой Москве появятся 12 новых станций метрополитена, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "До присоединения к границам "старой" Москвы на новых территориях не было метро. За десять... "До присоединения к границам "старой" Москвы на новых территориях не было метро. За десять... читать дальше

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Приостановка членства "Почты России" PostEurop не отразится на клиентах, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Ранее в субботу Ассоциация европейских государственных почтовых операторов PostEurop сообщила, что приостановила членство "Почты России" и "Белпочты".... Ранее в субботу Ассоциация европейских государственных почтовых операторов PostEurop сообщила, что приостановила членство "Почты России" и "Белпочты".... читать дальше

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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ведения реестра объектов туристической индустрии. Владельцы таких объектов будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС) на ближайшие пять лет, сообщает сайт кабинета министров... читать дальше

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Правительство распространило действие специальной кредитной программы системообразующих организаций промышленности и торговли на предприятия, работающие в ракетно-космической отрасли и атомной энергетике, сообщает сайт кабинета министров. Соответствующее постановление подписал... читать дальше

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Договор на подключение к газовым сетям можно будет оформить и подписать через портал госуслуг к концу 2022 года, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства. "Подписанное постановление - часть плана мероприятий по... "Подписанное постановление - часть плана мероприятий по... читать дальше

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Санкции против России бьют по экономике и фондовым рынкам США, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Американские санкции против России наносят сокрушительный удар по экономике США и уже привели к крупнейшему в истории падению ведущих... читать дальше

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