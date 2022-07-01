ЦБ РФ установил курс евро с 2 июля в размере 56,3584 руб.

1 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 56,3584 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 171,79 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 40339,751 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 552,522 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3974 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6516 руб. Минимальный курс юаня составил 7,93 руб., максимальный - 9,01 руб. Было заключено 36259 сделок.... Минимальный курс юаня составил 7,93 руб., максимальный - 9,01 руб. Было заключено 36259 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 19800 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,4614 руб. Минимальный курс евро составил 53,32 руб., максимальный - 57,8725 руб. Было заключено 19147... Минимальный курс евро составил 53,32 руб., максимальный - 57,8725 руб. Было заключено 19147... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17397 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 54,0189 руб. Минимальный курс доллара США составил 51,1025 руб., максимальный - 55,87 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 51,1025 руб., максимальный - 55,87 руб. Было... читать дальше

.

.

Рынок акций РФ, открывшийся существенным снижением, завершает торги разнонаправленно. Индекс МосБиржи вышел в небольшой плюс на фоне ослабления рубля. В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, южнокорейский Kospi... В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, южнокорейский Kospi... читать дальше

.

Потребление электроэнергии в России в июне составило 80,1 млрд кВт.ч, что на 0,5% больше показателя июня прошлого года, сообщили журналистам в Минэнерго со ссылкой на замглавы ведомства Евгения Грабчака. По его словам, производство при этом сократилось на 1%, до 80,6 млрд... читать дальше

.

Американские компании в первом полугодии сократили выпуск облигаций на фоне повышения процентных ставок, усиления инфляции и экономической неопределенности, пишет The Wall Street Journal. Совокупный объем размещений компаний, имеющих рейтинг инвестиционного уровня,... Совокупный объем размещений компаний, имеющих рейтинг инвестиционного уровня,... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг ПАО "Первая грузовая компания" (ПГК) на уровне "ruAAA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщило РА. ПГК - частный оператор железнодорожного подвижного состава, работающий на территории РФ и стран СНГ. По... ПГК - частный оператор железнодорожного подвижного состава, работающий на территории РФ и стран СНГ. По... читать дальше

.

Число действующих в мире нефтяных и газовых буровых установок в июне увеличилось второй месяц подряд и достигло максимума более чем за два года - с марта 2020 года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в... В среднем в минувшем месяце в... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14269 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,8369 руб. Минимальный курс доллара США составил 51,0875 руб., максимальный - 55,8325 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 51,0875 руб., максимальный - 55,8325 руб. Было... читать дальше

.

Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) разочаровал инвесторов своим прогнозом прибыли на второй квартал текущего года на фоне нехватки полупроводниковых компонентов. Согласно прогнозу GM, прибыль компании в апреле-июне составила $1,6-1,9 млрд, тогда как... Согласно прогнозу GM, прибыль компании в апреле-июне составила $1,6-1,9 млрд, тогда как... читать дальше

.

Германский автопроизводитель Audi AG, входящий в группу Volkswagen, и китайский FAW начали строительство завода для выпуска электромобилей в городе Чанчунь, расположенном на северо-востоке КНР. Завершить его компании планируют в конце 2024 года, сообщает агентство... читать дальше

.

Основные индикаторы американского фондового рынка перешли к росту в ходе торгов в пятницу после первоначального снижения. Американский фондовый рынок завершил последние торги второго квартала накануне существенным падением. При этом снижение индекса S&P 500 по итогам... Американский фондовый рынок завершил последние торги второго квартала накануне существенным падением. При этом снижение индекса S&P 500 по итогам... читать дальше

.

Спрос на органические удобрения в мире на фоне резкого подорожания удобрений минеральных будет расти, прогнозирует замруководителя Национальной мясной ассоциации (НМА) Максим Синельников. "Для многих будет удивительным фактом, но органические удобрения на основе навоза... "Для многих будет удивительным фактом, но органические удобрения на основе навоза... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 04.07 по 10.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.