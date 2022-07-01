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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,1181 руб.
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01 июля 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,1181 руб.
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1 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14548 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,1181 руб. Минимальный курс евро составил 53,6425 руб., максимальный - 57,3 руб. Было заключено 9246 сделок. Объем торгов составил 30540,34 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,77 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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