Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1808,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3179,54 млрд руб.

1 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 июля составили по Российской Федерации 1808,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1678,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1510 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1383,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 июля составили 3179,54 млрд руб. против 3327,07018 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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