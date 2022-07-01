.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1808,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3179,54 млрд руб.
.
01 июля 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1808,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3179,54 млрд руб.
|0
1 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 июля составили по Российской Федерации 1808,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1678,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1510 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1383,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 июля составили 3179,54 млрд руб. против 3327,07018 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
01 июля 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1808,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3179,54 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 июля составили по Российской Федерации 1808,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1678,2 млрд руб. На начало... читать дальше
.01 июля 2022 года 09:21
В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов, но дешевеет в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона)... читать дальше
.01 июля 2022 года 09:15
В России на фоне улучшения эпидситуации снимаются ранее введённые ограничения из-за пандемии коронавируса, в частности, отменяется масочный режим, сообщили в Роспотребнадзоре. "В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор... читать дальше
.01 июля 2022 года 09:11
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-249 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
.01 июля 2022 года 09:09
"СПБ биржа" сегодня не проводит торги бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже, 4 июля - с листингом в США
"СПБ биржа" 1 июля не проводит торги и расчеты ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), сообщается в информации на сайте биржи. Гонконг 1 июля отмечает 25-летие возвращения в состав КНР. Торги и расчеты остальными иностранными и... читать дальше
.01 июля 2022 года 09:02
Сегодня фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются после выхода японской статистики, показавшей снижение доверия к экономике страны среди крупных промышленных предприятий. Исключением является лишь австралийский индекс, демонстрирующий слабую... читать дальше
.01 июля 2022 года 08:56
Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в апреле-июне снизился по итогам второго квартала подряд. Значение индикатора опустилось до 9 пунктов по сравнению с 14 пунктами в 1-м квартале 2022... читать дальше
.01 июля 2022 года 08:50
Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в 2022 году федеральные государственные учреждения смогут открывать счета в ЦБ и кредитных организациях с разрешения Минфина. "Установить, что в 2022 году федеральные государственные учреждения вправе... читать дальше
.01 июля 2022 года 08:44
Американские рынки акций закрылись в миноре, снижение S&P 500 за полугодие стало максимальным с 1970 года
Последние торги 2-го квартала американский фондовый рынок завершил существенным падением. Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упало на 0,82% - до 30775,43 пункта. Акции 22 из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, продемонстрировали... читать дальше
.01 июля 2022 года 08:37
Оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов будет заменен на российское ООО, устанавливает указ президента РФ Владимира Путина "О применении специальных экономических мер в ТЭК... читать дальше
.01 июля 2022 года 08:31
Экономика Великобритании балансирует на грани рецессии из-за сокращения потребительских расходов на фоне высокой инфляции и повышения процентных ставок Банком Англии, полагают аналитики банка Goldman Sachs. Во 2-м квартале 2022 года ВВП Великобритании сократится на... читать дальше
.01 июля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на...
.01 июля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $723,83 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.01 июля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 6,58 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.01 июля 2022 года 08:25
Нефтяные цены опускаются сегодня, завершая неделю снижением, на фоне очередных сигналов, что экономка США замедляется, и спрос на энергоресурсы может сократиться. Статданные, опубликованные накануне, показали уменьшение темпов роста расходов населения США в мае до... читать дальше
.01 июля 2022 года 08:23
Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала систему комплексного управления и администрирования долга (СКУАД), сообщил замруководителя ФНС Константин Чекмышев на X Петербургском международном юридическом форуме. "Мы собираем изо всех доступных нам источников, в том... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.