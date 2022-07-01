01 июля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Май 2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Июнь 2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Июнь 2022
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Июнь 2022
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Май 2022
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01 июля 2022 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 июля составили по Российской Федерации 1808,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1678,2 млрд руб.
На начало... читать дальше
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01 июля 2022 года 09:21
В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов, но дешевеет в паре с иеной.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона)... читать дальше
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01 июля 2022 года 09:15
В России на фоне улучшения эпидситуации снимаются ранее введённые ограничения из-за пандемии коронавируса, в частности, отменяется масочный режим, сообщили в Роспотребнадзоре.
"В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор... читать дальше
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01 июля 2022 года 09:11
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-249 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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01 июля 2022 года 09:09
"СПБ биржа" 1 июля не проводит торги и расчеты ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), сообщается в информации на сайте биржи.
Гонконг 1 июля отмечает 25-летие возвращения в состав КНР.
Торги и расчеты остальными иностранными и... читать дальше
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01 июля 2022 года 09:02
Сегодня фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются после выхода японской статистики, показавшей снижение доверия к экономике страны среди крупных промышленных предприятий. Исключением является лишь австралийский индекс, демонстрирующий слабую... читать дальше
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01 июля 2022 года 08:56
Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в апреле-июне снизился по итогам второго квартала подряд.
Значение индикатора опустилось до 9 пунктов по сравнению с 14 пунктами в 1-м квартале 2022... читать дальше
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01 июля 2022 года 08:50
Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в 2022 году федеральные государственные учреждения смогут открывать счета в ЦБ и кредитных организациях с разрешения Минфина.
"Установить, что в 2022 году федеральные государственные учреждения вправе... читать дальше
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01 июля 2022 года 08:44
Последние торги 2-го квартала американский фондовый рынок завершил существенным падением.
Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упало на 0,82% - до 30775,43 пункта. Акции 22 из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, продемонстрировали... читать дальше
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01 июля 2022 года 08:37
Оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов будет заменен на российское ООО, устанавливает указ президента РФ Владимира Путина "О применении специальных экономических мер в ТЭК... читать дальше
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01 июля 2022 года 08:31
Экономика Великобритании балансирует на грани рецессии из-за сокращения потребительских расходов на фоне высокой инфляции и повышения процентных ставок Банком Англии, полагают аналитики банка Goldman Sachs.
Во 2-м квартале 2022 года ВВП Великобритании сократится на... читать дальше
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01 июля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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01 июля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $723,83 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 июля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 6,58 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 июля 2022 года 08:25
Нефтяные цены опускаются сегодня, завершая неделю снижением, на фоне очередных сигналов, что экономка США замедляется, и спрос на энергоресурсы может сократиться.
Статданные, опубликованные накануне, показали уменьшение темпов роста расходов населения США в мае до... читать дальше
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01 июля 2022 года 08:23
Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала систему комплексного управления и администрирования долга (СКУАД), сообщил замруководителя ФНС Константин Чекмышев на X Петербургском международном юридическом форуме.
"Мы собираем изо всех доступных нам источников, в том... читать дальше
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