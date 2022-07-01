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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 июля составили по Российской Федерации 1808,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1678,2 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов, но дешевеет в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона)... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона)... читать дальше

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В России на фоне улучшения эпидситуации снимаются ранее введённые ограничения из-за пандемии коронавируса, в частности, отменяется масочный режим, сообщили в Роспотребнадзоре. "В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор... "В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-249 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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"СПБ биржа" 1 июля не проводит торги и расчеты ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), сообщается в информации на сайте биржи. Гонконг 1 июля отмечает 25-летие возвращения в состав КНР. Гонконг 1 июля отмечает 25-летие возвращения в состав КНР. Торги и расчеты остальными иностранными и... Торги и расчеты остальными иностранными и... читать дальше

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Сегодня фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются после выхода японской статистики, показавшей снижение доверия к экономике страны среди крупных промышленных предприятий. Исключением является лишь австралийский индекс, демонстрирующий слабую... читать дальше

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Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в апреле-июне снизился по итогам второго квартала подряд. Значение индикатора опустилось до 9 пунктов по сравнению с 14 пунктами в 1-м квартале 2022... Значение индикатора опустилось до 9 пунктов по сравнению с 14 пунктами в 1-м квартале 2022... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в 2022 году федеральные государственные учреждения смогут открывать счета в ЦБ и кредитных организациях с разрешения Минфина. "Установить, что в 2022 году федеральные государственные учреждения вправе... "Установить, что в 2022 году федеральные государственные учреждения вправе... читать дальше

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Последние торги 2-го квартала американский фондовый рынок завершил существенным падением. Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упало на 0,82% - до 30775,43 пункта. Акции 22 из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, продемонстрировали... Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упало на 0,82% - до 30775,43 пункта. Акции 22 из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, продемонстрировали... читать дальше

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Оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов будет заменен на российское ООО, устанавливает указ президента РФ Владимира Путина "О применении специальных экономических мер в ТЭК... читать дальше

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Экономика Великобритании балансирует на грани рецессии из-за сокращения потребительских расходов на фоне высокой инфляции и повышения процентных ставок Банком Англии, полагают аналитики банка Goldman Sachs. Во 2-м квартале 2022 года ВВП Великобритании сократится на... Во 2-м квартале 2022 года ВВП Великобритании сократится на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $723,83 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 6,58 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Нефтяные цены опускаются сегодня, завершая неделю снижением, на фоне очередных сигналов, что экономка США замедляется, и спрос на энергоресурсы может сократиться. Статданные, опубликованные накануне, показали уменьшение темпов роста расходов населения США в мае до... Статданные, опубликованные накануне, показали уменьшение темпов роста расходов населения США в мае до... читать дальше

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Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала систему комплексного управления и администрирования долга (СКУАД), сообщил замруководителя ФНС Константин Чекмышев на X Петербургском международном юридическом форуме. "Мы собираем изо всех доступных нам источников, в том... "Мы собираем изо всех доступных нам источников, в том... читать дальше

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