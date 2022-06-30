Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,2542 руб.

Минимальный курс юаня составил 7,912 руб., максимальный - 8,489 руб. Было заключено 32597 сделок. Объем торгов составил 34676,76 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 7,9901 руб. за юань.

30 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4914 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2542 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 40892,273 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2473,952 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9283 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 52,2792 руб. Минимальный курс доллара США составил 51,22 руб., максимальный - 53,65 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 51,22 руб., максимальный - 53,65 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4914 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2542 руб. Минимальный курс юаня составил 7,912 руб., максимальный - 8,489 руб. Было заключено 32597 сделок.... Минимальный курс юаня составил 7,912 руб., максимальный - 8,489 руб. Было заключено 32597 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5362 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 54,4814 руб. Минимальный курс евро составил 53,5075 руб., максимальный - 55,9975 руб. Было заключено 19402... Минимальный курс евро составил 53,5075 руб., максимальный - 55,9975 руб. Было заключено 19402... читать дальше

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Рынок российских акций упал сегодня вслед за бумагами "Газпрома", акционеры которого решили не выплачивать рекордные дивиденды за 2021 год, а также на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти. В Азии в четверг преобладала негативная динамика... В Азии в четверг преобладала негативная динамика... читать дальше

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Предприятия группы "ГАЗ" в июле будут работать в графике полной рабочей недели, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "Фактический режим работы предприятия определяется на регулярной основе с учетом текущей загрузки производств. Решение о дальнейшем графике будет также... читать дальше

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Падение нефтяных котировок ускорилось в ходе торгов в четверг после того, как страны ОПЕК+ решили не менять планы по увеличению добычи. Министры ОПЕК+ в ходе заседания в четверг приняли решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот по нефтедобыче на 648 тыс.... Министры ОПЕК+ в ходе заседания в четверг приняли решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот по нефтедобыче на 648 тыс.... читать дальше

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Испанская Roca Group, производитель фаянсовой сантехники, передаст свои 7 предприятий в России под управление местного менеджмента, сообщила пресс-служба компании. "Roca Group подписала письмо о намерениях передать свой бизнес в России местному руководству. Группа идет... "Roca Group подписала письмо о намерениях передать свой бизнес в России местному руководству. Группа идет... читать дальше

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Ставки по ипотечным кредитам в США снизились за неделю, завершившуюся 30 июня, опустившись впервые за четыре недели, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке за эту неделю понизилась на 11 базисных... читать дальше

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Банк России продолжает снимать ранее введенные валютные ограничения. ЦБ РФ решил существенно повысить лимит на перевод средств за рубеж. Как говорится в сообщении регулятора, с 1 июля физлица - резиденты и граждане дружественных государств смогут переводить со своего счета в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13353 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 52,41 руб. Минимальный курс доллара США составил 51,2075 руб., максимальный - 53,535 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 51,2075 руб., максимальный - 53,535 руб. Было... читать дальше

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Турция три месяца подряд продолжает увеличивать импорт нефти, в апреле покупка сырья выросла на 13,1% к марту и превысила 3 млн тонн, что на 15,5% выше аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные совета по регулированию энергетического рынка страны... читать дальше

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В мире в первом полугодии 2022 года было объявлено о значительном числе крупных сделок по слияниям и поглощениям, несмотря на высокую инфляцию, рост процентных ставок и другие факторы, приведшие к срыву ряда планировавшихся объединений компаний, пишет The Financial... читать дальше

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Россия через пять лет может достичь самообеспеченности по молоку, но при условии сохранения уровня господдержки, считает генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. "Важнейшая задача - чтобы уровень поддержки сохранился в... "Важнейшая задача - чтобы уровень поддержки сохранился в... читать дальше

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Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2022 года составил $68,4 млрд, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($22,5 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. Ранее ЦБ... читать дальше

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Американский фондовый рынок открыл торги в четверг падением. Инвесторы анализируют свежие статистические данные о расходах и доходах американцев за май. Доходы населения США в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с апрелем, расходы - на 0,2%, показали данные... Доходы населения США в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с апрелем, расходы - на 0,2%, показали данные... читать дальше

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