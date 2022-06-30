Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,1509 руб.

Минимальный курс юаня составил 7,9168 руб., максимальный - 8,332 руб. Была заключена 2081 сделка. Объем торгов составил 2893,58 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,28 руб. за юань.

30 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5267 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1509 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9037 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 54,6633 руб. Минимальный курс евро составил 53,85 руб., максимальный - 56,025 руб. Было заключено 10984... Минимальный курс евро составил 53,85 руб., максимальный - 56,025 руб. Было заключено 10984... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности ООО СК "Ингосстрах-Жизнь" на уровне "ruAA+" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении страховщика. "Ингосстрах-Жизнь" - страховая компания, специализирующаяся на инвестиционном,... "Ингосстрах-Жизнь" - страховая компания, специализирующаяся на инвестиционном,... читать дальше

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Сельхозпроизводство в РФ в 2022 году по сравнению с базовым показателем госпрограммы развития сельского хозяйства (2020 год) снизится на 0,7%. Как заявил на заседании правительства глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, базовым показателем теперь принимается 2020 год, а не 2017... читать дальше

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Правительство РФ увеличило до 350 тыс. рублей размер единовременной выплаты по социальному контракту, сообщил сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин. "С 1 июля граждане и семьи в непростом финансовом положении, заключив его (социальный контракт), смогут получить... "С 1 июля граждане и семьи в непростом финансовом положении, заключив его (социальный контракт), смогут получить... читать дальше

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Госдума утвердила отчеты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Документы правительство внесло в парламент в конце мая. Согласно отчету об исполнении бюджета ПФР, общий... Согласно отчету об исполнении бюджета ПФР, общий... читать дальше

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Экономика Литвы в этом году вырастет на 1,6%, в 2023 году - на 2,1%, в 2024-2025 годах рост ВВП составит по 3%, сообщается в обновленном Минфином страны сценарии экономического развития на 2022-2025 годы. По новым прогнозам Минфина, в этом году среднегодовая инфляция в... По новым прогнозам Минфина, в этом году среднегодовая инфляция в... читать дальше

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ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 34-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс.... Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс.... читать дальше

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Банк России планирует обновить банкноты номиналом 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей в соответствии с ранее утвержденным графиком, сообщил журналистам зампред ЦБ Сергей Белов в ходе презентации модернизированной 100-рублевой купюры. "Мы будем четко идти по графику... В... "Мы будем четко идти по графику... В... читать дальше

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"ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") установил финальный ориентир премии к ключевой ставке Банка России по выпуску жилищных социальных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-19 объемом 6,7 млрд рублей на уровне 65 базисных пунктов, сообщил "Интерфаксу" источник... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились на торгах в четверг, за исключением Китая и Гонконга, которые выросли на фоне оптимистичных статданных. Японский индекс Nikkei 225 к закрытию торгов снизился на 1,5%. Японский индекс Nikkei 225 к закрытию торгов снизился на 1,5%. Объем... Объем... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен рекомендовать банкам учесть при принятии решений относительно размера дивидендов вероятность негативных последствий потенциального прекращения поставок российского газа для экономики региона, сообщает агентство Bloomberg. "ЕЦБ... "ЕЦБ... читать дальше

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Внешний государственный долг Белоруссии по состоянию на 1 июня 2022 года составил $18,41 млрд (26,7% ВВП), увеличившись за январь-май на 1%, следует из материалов на сайте министерства финансов страны. В мае внешний долг вырос на 1,9% (на $350 млн) после роста на 1,7% в... В мае внешний долг вырос на 1,9% (на $350 млн) после роста на 1,7% в... читать дальше

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Киргизия в течение двух лет обязана выплатить $600 млн внешнего долга страны, сообщил сегодня президент республики Садыр Жапаров. "У нас есть большая проблема - пик выплат по внешнему долгу страны и нахождение источников финансирования. Эта большая проблема выпала на... "У нас есть большая проблема - пик выплат по внешнему долгу страны и нахождение источников финансирования. Эта большая проблема выпала на... читать дальше

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Власти Китая намерены субсидировать нефтеперерабатывающие предприятия страны и приостановить повышение цен на топливо на внутреннем рынке, если мировые цены на нефть превысят $130 за баррель, сообщает агентство "Синьхуа". Этот шаг обеспечит стабильные поставки топлива,... Этот шаг обеспечит стабильные поставки топлива,... читать дальше

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ППК "Российский экологический оператор" (РЭО, реализует федеральный проект мусорной реформы) полностью выкупит облигационный заем компании "ЭкоЛайн-ВторПласт" на 884 млн рублей, размещение которого запланировано на 30 июня, сообщается в пресс-релизе РЭО. Цель привлечения... Цель привлечения... читать дальше

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Пошлина на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота из РФ может быть продлена на год, до 31 августа 2023 года, следует из проекта постановления правительства, с которым знакомы насколько участников агрорынка. Проект предусматривает перевод расчета экспортных... Проект предусматривает перевод расчета экспортных... читать дальше

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